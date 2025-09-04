Vuelta a España 2025: así está la clasificación general tras la etapa 12

Juan Ayuso ganó la etapa 12

Juan Ayuso, figura del UAE Team Emirates, se quedó con al victoria de la etapa 12 al ser gran protagonista de la fuga del día.

Ayuso impuso sus condiciones en el ascenso a la Collada de Brenes en donde solo pudo responderle Javier Romo del Movistar Team.

Los dos españoles se encaminaron hacia la línea de meta para definir al ganador en un emocionante sprint, en el que Juan Ayuso tuvo mayor fortaleza para hacerse con el triunfo.

En el pelotón principal no se registraron movimientos de consideración, por lo que las diferencias entre los favoritos se mantuvieron.