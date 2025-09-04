Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 11:56
Vuelta a España 2025: así está la clasificación general tras la etapa 12
La etapa 12 contó con un recorrido de 114.9 kilómetros.
La edición 80 de la Vuelta a España continúa con su actividad y este jueves 4 de septiembre el grupo de ciclistas afrontó un recorrido de 114.9 kilómetros con inicio en Laredo y meta en Los Corrales de Buelna durante la etapa 12..
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) defendió el primer lugar en la clasificación general ante su principal rival, el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) y el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), que son segundo y tercero, respectivamente.
Juan Ayuso ganó la etapa 12
Juan Ayuso, figura del UAE Team Emirates, se quedó con al victoria de la etapa 12 al ser gran protagonista de la fuga del día.
Ayuso impuso sus condiciones en el ascenso a la Collada de Brenes en donde solo pudo responderle Javier Romo del Movistar Team.
Los dos españoles se encaminaron hacia la línea de meta para definir al ganador en un emocionante sprint, en el que Juan Ayuso tuvo mayor fortaleza para hacerse con el triunfo.
En el pelotón principal no se registraron movimientos de consideración, por lo que las diferencias entre los favoritos se mantuvieron.
Clasificación general de la Vuelta a España - Etapa 12
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike)
2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 50''
3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 56''
4. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) 1'06''
5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) 2'17''
6. Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 2'23''
7. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 2'26''
8. Jai Hindley (Red ull Bora Hansgrohe) a 2'30''
9. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 2'33''
10. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hasnrgohe) a 2'44''
11. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 3'11''
12. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 3'23''
Fuente
Antena 2