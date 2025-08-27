Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 11:39
Vuelta a España 2025: así está la clasificación general tras la etapa 5
La etapa 5 fue una contrarreloj por equipos de 24.1 kilómetros.
Se vivió este miércoles 27 de agosto una de las jornadas más importantes de la edición 80 de la Vuelta a España. La contrarreloj por equipos de 24.1 kilómetros con inicio y meta en Figueres dejó un revolcón en la clasificación general.
El UAE Team Emirates dio el golpe al quedarse con la victoria de la jornada. La segunda posición fue para el Visma Lease a Bike y tercero se ubicó el Red Bull Bora Hansgrohe.
El INEOS Grenadiers con el colombiano Egan Bernal se ubico cuarto y el top 5 lo completó el Movistar Team.
Top 5 de la etapa 5 en la Vuelta a España
1. UAE Team Emirates 25'26''
2. Visma Lease a Bike a 8'' (25'34'')
3. Lidl Trek a 9'' (25'35'')
4. Red Bull Bora Hansgrohe a 12'' (25'38'')
5. INEOS Grenadiers a 16'' (25'42'')
Jonas Vingegaard recuperó el liderato
Teniendo en cuenta los tiempos de la etapa, el danés Jonas Vingegaard recuperó el primer lugar de la clasificación general.
Vingegaard cuenta con un registro de 16 horas, 11 minutos y 24 segundos. A danés lo siguen Juan Ayuso, Joao Almeida y Marc Soler, todos del UAE Team Emirates, a solo ocho segundos.
El colombiano Egan Bernal pasó del cuarto puesto a la décima casilla. Bernal quedó a 22''.
Clasificación general de la Vuelta a España - Etapa 5
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 16H16'24''
2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a 8''
3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 8''
4. Marc Soler (UAE Team Emirates) a 8''
5. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 9''
6. David Gaudu (Groupama FDJ) a 16''
7. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 16''
8. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 20''
9. Giulio Pellizzati (Red Bull Bora Hansgrohe) a 20''
10. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 22''
Fuente
Antena 2