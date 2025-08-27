Vuelta a España 2025: así está la clasificación general tras la etapa 5

Se vivió este miércoles 27 de agosto una de las jornadas más importantes de la edición 80 de la Vuelta a España. La contrarreloj por equipos de 24.1 kilómetros con inicio y meta en Figueres dejó un revolcón en la clasificación general.

El UAE Team Emirates dio el golpe al quedarse con la victoria de la jornada. La segunda posición fue para el Visma Lease a Bike y tercero se ubicó el Red Bull Bora Hansgrohe.

El INEOS Grenadiers con el colombiano Egan Bernal se ubico cuarto y el top 5 lo completó el Movistar Team.

Top 5 de la etapa 5 en la Vuelta a España

1. UAE Team Emirates 25'26''

2. Visma Lease a Bike a 8'' (25'34'')

3. Lidl Trek a 9'' (25'35'')

4. Red Bull Bora Hansgrohe a 12'' (25'38'')

5. INEOS Grenadiers a 16'' (25'42'')