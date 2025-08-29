Vuelta a España 2025: así está la clasificación general tras la etapa 7

Una nueva jornada de alta montaña se registró este viernes 29 de agosto en la edición 80 de la Vuelta a España. La etapa 7 contó con un recorrido de 188 kilómetros con inicio en Andorra la Vella y la meta en ascenso de primera categoría en Cerler. Huesca La Magia.

El español Juan Ayuso, figura del UAE Team Emirates, se quedó con la victoria del día al coronar una larga fuga. Ayuso hizo valer sus condiciones de escalador en el ascenso a Cerler para irse en solitario y alzar los brazo en la línea de meta.