Vuelta a España 2025: así está la clasificación general tras la etapa 7
Una nueva jornada de alta montaña se registró este viernes 29 de agosto en la edición 80 de la Vuelta a España. La etapa 7 contó con un recorrido de 188 kilómetros con inicio en Andorra la Vella y la meta en ascenso de primera categoría en Cerler. Huesca La Magia.
El español Juan Ayuso, figura del UAE Team Emirates, se quedó con la victoria del día al coronar una larga fuga. Ayuso hizo valer sus condiciones de escalador en el ascenso a Cerler para irse en solitario y alzar los brazo en la línea de meta.
Sin cambios en la general
El pelotón de favoritos y la clasificación general no sufrieron grandes cambios, a pesar de algunos intentos de imponer un fuerte ritmo por parte de Joao Almeida (UAE Team Emirates).
Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), Giulio Ciccone (Lidl Trek) y Egan Bernal (INEOS Grenadiers) se mantuvieron juntos y no se marcaron diferencias.
De esta manera, Torstein Træen (Bahrain - Victorious) se mantuvo como líder de la Vuelta a España y es seguido por Jonas Vingegaad y Joao Almeida.
Clasificación general de la Vuelta a España - ETAPA 7
1. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) 25H18'02''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 2'33''
3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 2'41''
4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 2'42''
5. Lorenzo Fortunato (Astana) a 2'47''
6. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 2'49''
7. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'53''
8. Giulio Pellizari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'53''
9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 2'53''
10. Felix Gall (Decathlon AG2R) a 2'55''
