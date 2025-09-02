Vuelta a España 2025: así quedó la clasificación general tras la etapa 10

La edición 80 de la Vuelta a España vivió este martes 2 de septiembre una emocionante jornada. La etapa 10 contó con un recorrido de 175.3 kilómetros con inicio en el Parque de la Naturaleza Sendaviva y meta El Ferial Larra Belagua.

El ganador del día fue el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG), quien festejó su segundo triunfo en la carrera española.

Vine coronó con éxito el ascenso de primera categoría en El Ferial Larra Belagua al escaparse de la numerosa fuga que lo acompañó por gran parte de la jornada.