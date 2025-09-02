Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 10:33
Vuelta a España 2025: así quedó la clasificación general tras la etapa 10
La décima etapa contó con un recorrido de 175.3 kilómetros.
La edición 80 de la Vuelta a España vivió este martes 2 de septiembre una emocionante jornada. La etapa 10 contó con un recorrido de 175.3 kilómetros con inicio en el Parque de la Naturaleza Sendaviva y meta El Ferial Larra Belagua.
El ganador del día fue el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG), quien festejó su segundo triunfo en la carrera española.
Vine coronó con éxito el ascenso de primera categoría en El Ferial Larra Belagua al escaparse de la numerosa fuga que lo acompañó por gran parte de la jornada.
Jonas Vingegaard recuperó el maillot rojo de líder
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) no tuvo problema para recuperar el maillot rojo que lo identifica como líder de la Vuelta a España.
Vingegaard aprovechó el intenso ritmo impuesto por el UAE Team Emirates para ir a rueda y dejar relegado al noruego Torstein Træen, que no pudo mantenerse en el pelotón principal, por lo qu quedó relegado.
Clasificación general de la Vuelta a España - Etapa 10
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 37H33'52''
2. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) a 26''
3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 38''
4. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 58''
5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) 2'03''
6. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 2'05''
7. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 2'12''
8. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'16''
9. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'16''
10.Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 2'43''
11. Egan Bernal (INEOS) 2'55''
Fuente
Antena 2