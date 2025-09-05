Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 10:28
Vuelta a España 2025: así quedó la clasificación general tras la etapa 13
La etapa 13 tuvo como gran atractivo el ascenso al L'Angliru.
La edición 80 de la Vuelta a España tuvo este viernes 5 de septiembre una de sus jornadas más definitivas. Se trata de la etapa 13, que contó con un recorrido total de 202.7 kilómetros con inicio en Cabezón de la Sal y meta en el histórico puerto de montaña del L'Angliru.
Durante la fracción el pelotón de ciclistas transitó por 124 kilómetros en terreno parcialmente llano hasta que se enfrentó a los ascenso a los altos de Alto La Mozqueta y del Cordal.
Posteriormente, a 13 kilómetros para la línea de meta se dio inicio al desafío del L'Angliru.
Joao Almeida ganó la etapa 13 de la Vuelta a España
Al final del día, el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) demostró ser uno de los favoritos al podio de la Vuelta a España al quedarse con la victoria.
Almeida lanzó un contundente ataque en el ascenso al L'Angliru, al cual solo pudo responder el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
El portugués mantuvo un fuerte ritmo que descolgó a los demás favoritos.
Al final, Almeida se quedó con la victoria al imponerse en el sprint de la línea de meta a Vingegaard que cruzó segundo.
De esta manera, Jonas Vingegaard sigue líder de la clasificación general y Joao Almeida se ubica en la segunda posición a 46''.
Clasificación general de la Vuelta a España - Etapa 13
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 49H30'54''
2. Joao Almeida (Visma Lease a Bike) a 46''
3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2'18''
4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) a 3'00''
5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 3'15''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4'01''
7. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 4'33''
8. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 4'54''
9. Torstein Traen (Bahrain Victorious) a 5'21''
10. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) a 5'26''
11. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 7'04''
12. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 8'01''
Fuente
Antena 2