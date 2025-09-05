Vuelta a España 2025: así quedó la clasificación general tras la etapa 13

La edición 80 de la Vuelta a España tuvo este viernes 5 de septiembre una de sus jornadas más definitivas. Se trata de la etapa 13, que contó con un recorrido total de 202.7 kilómetros con inicio en Cabezón de la Sal y meta en el histórico puerto de montaña del L'Angliru.

Durante la fracción el pelotón de ciclistas transitó por 124 kilómetros en terreno parcialmente llano hasta que se enfrentó a los ascenso a los altos de Alto La Mozqueta y del Cordal.

Posteriormente, a 13 kilómetros para la línea de meta se dio inicio al desafío del L'Angliru.