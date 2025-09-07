Vuelta a España 2025: Así quedó la clasificación general tras la etapa 15

La etapa 15 de la Vuelta a España se dio el 7 de septiembre de 2025, el recorrido iba entre A Veiga y Monforte de Lemos. La etapa que fue de media montaña estuvo caracterizada por una fuga que duró toda la etapa, en la que había dos colombianos, Egan Bernal y Santiago Buitrago.

La etapa transcurrió con normalidad, en los primeros kilómetros se dio una figa de hasta 44 corredores que lideraron prácticamente toda la carrera. Jay Vine el ciclista que busca hacerse con la camiseta de puntos tuvo su momento estelar, se separó de la fuga y no fue hasta los 4 kilómetros que pudo ser alcanzado por los perseguidores.

En los últimos kilómetros la cabeza de carrera liderada por ciclistas como Vine o el mismo Egan Bernal disputaron el sprint final de una etapa que cerraba en plano. Insistentes ataques en los últimos 5 kilómetros hicieron del final de la etapa algo muy emocionante.

El vencedor fue Pedersen quien atacó en el sprint y no lo pudieron parar, Santiago Buitrago fue cuarto y Egan sexto.

El lote de favoritos llegó a más de 10 minutos de los lideres de la carrera.