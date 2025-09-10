Vuelta a España 2025: así quedó la clasificación general tras la etapa 17

Una nueva jornada llena de emociones se registró este miércoles 10 de septiembre en la Vuelta a España. La etapa 17, que contó con un recorrido total de 143.2 kilómetros con inicio en O Barco de Valdeorras y meta en Alto de El Morredero, dejó como gran ganador al italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe).

Pellizzari se impuso al lanzar un contundente ataque en el ascenso de primera categoría al Alto de El Morredero. El ritmo del italiano no obtuvo respuesta por parte de los demás favoritos a la clasificación general, quienes se mantuvieron agrupados.