Jonas Vingegaard y Joao Almeida: general de la Vuelta a España
Jonas Vingegaard y Joao Almeida: general de la Vuelta a España
Mié, 10/09/2025 - 10:27

Vuelta a España 2025: así quedó la clasificación general tras la etapa 17

La jornada 17 contó con un recorrido de 143.2 kilómetros.

Una nueva jornada llena de emociones se registró este miércoles 10 de septiembre en la Vuelta a España. La etapa 17, que contó con un recorrido total de 143.2 kilómetros con inicio en O Barco de Valdeorras y meta en Alto de El Morredero, dejó como gran ganador al italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe).

Pellizzari se impuso al lanzar un contundente ataque en el ascenso de primera categoría al Alto de El Morredero. El ritmo del italiano no obtuvo respuesta por parte de los demás favoritos a la clasificación general, quienes se mantuvieron agrupados.

 

 

 

Lucha por la clasificación general

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) no tuvo problema para defender el maillot rojo que lo identifica como líder de la clasificación general. 

Vingegaard vigiló los movimientos de Joao Almeida (UAE Team Emirates) y Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) para evitar ataques y que descontaran tiempo en la clasificación.

 

Clasificación general de la Vuelta a España - ETAPA 17

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 
2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 50''
3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2'28''
4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'04''
5. Giulio Pellizarri (Red Bull Borahansgrohe) a 3'51''
6. Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 4'53''
7. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 4'59''
8. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) a 5'46''
9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) a 7'00''
10. Junior Lecerf (Soudal Wuick Step) a 8'04''
-----------
11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a  9'36''
12. Harold Tejada (Astana) a 11'48''

Se actualizará al final de la jornada..

