Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 10:05
Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 11
Jonas Vingegaard defiende el primer lugar de la clasificación general.
Una emocionante jornada de media montaña se llevó a cabo este miércoles 3 de septiembre en la edición 80 de la Vuelta a España. La etapa 11 contó con un recorrido de 157.4 kilómetros con inicio y final en Bilbao.
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) defendió el maillot rojo que lo identifica como líder de la clasificación genera.
Clasificación general de la Vuelta a España - Etapa 11
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike)
2. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) a 26''
3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 38''
4. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 58''
5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) 2'03''
6. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 2'05''
7. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 2'12''
8. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'16''
9. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'16''
10.Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 2'43''
11. Egan Bernal (INEOS) 2'55''
Se actualizará al final de la jornada...
Fuente
Antena 2