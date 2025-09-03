Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 11

Una emocionante jornada de media montaña se llevó a cabo este miércoles 3 de septiembre en la edición 80 de la Vuelta a España. La etapa 11 contó con un recorrido de 157.4 kilómetros con inicio y final en Bilbao.

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) defendió el maillot rojo que lo identifica como líder de la clasificación genera.