Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 10:23
Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 6
La etapa 6 de la Vuelta a España tuvo el primer gran final en alto de la carrera.
Una emocionante jornada, con el primer final en puerto de montaña de primera categoría, se registró este jueves 28 de agosto en la edición 80 de la Vuelta a España.
La fracción contó con un recorrido de 170,3 kilómetros con inicio en Olot y meta en el puerto de Pal, ubicado en la región de Andorra.
El pelotón de favoritos reguló los esfuerzos durante gran parte de la jornada, ya que en los últimos 25 kilómetros que registró el ascenso al Alto de La Comella de segunda categoría antes de la escalada a la meta.
El puerto de montaña del Pal contó con un recorrido de 9.6 kilómetros con un desnivel promedio de 6.5 %.
Jay Vine ganó la etapa y Torstein Træen es nuevo líder
La etapa fue ganada por el australiano Jay Vine, quien coronó con éxito la fuga del día. Por otro lado, la clasificación general tiene nuevo líder y se trata del noruego Torstein Træen (Bahrain - Victorious), que gracias al tiempo ganado en la escapa alcanzó el primer lugar.
En la segunda posición está el francés Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) y tercero el italiano Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team).
Clasificación general de la Vuelta a España - ETAPA 6
1. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) 20H25'46''
2. Bruno Armirail Decathlon AG2R La Mondiale Team) 31''
3. Lorenzo Fortunato (Astana) a 1'01''
4. Louis Vervaeke (Soudal Quick Step) a 1'58''
5. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 2'33''
6. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 2'41''
7. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 2'42''
8. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 2'49''
9. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'53''
10. Giulio Pellizari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'53''
11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 2'55''
Fuente
Antena 2