Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 6

Una emocionante jornada, con el primer final en puerto de montaña de primera categoría, se registró este jueves 28 de agosto en la edición 80 de la Vuelta a España.

La fracción contó con un recorrido de 170,3 kilómetros con inicio en Olot y meta en el puerto de Pal, ubicado en la región de Andorra.

El pelotón de favoritos reguló los esfuerzos durante gran parte de la jornada, ya que en los últimos 25 kilómetros que registró el ascenso al Alto de La Comella de segunda categoría antes de la escalada a la meta.

El puerto de montaña del Pal contó con un recorrido de 9.6 kilómetros con un desnivel promedio de 6.5 %.