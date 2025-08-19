Vuelta a España 2025: confirmados los 6 ciclistas colombianos

Todo está listo para que comience este sábado 23 de agosto la edición 80 de la Vuelta a España. La prueba ibérica se extenderá hasta el 14 de septiembre y contará la participación de importantes figuras del pelotón World Tour.

A pocos días para registrarse la salida, los 23 equipos inscritos empezaron a dar la lista de pedalistas, entre los que se destacan el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) y el italiano Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) como grandes favoritos al título.

Por Colombia se destaca la presencia de Egan Arley Bernal, quien disputará la Vuelta a España como gran carta del INEOS Grenadiers para luchar por la clasificación general.