Mar, 19/08/2025 - 11:35
Vuelta a España 2025: confirmados los 6 ciclistas colombianos
La Vuelta a España 2025 dará inicio el sábado 23 de agosto.
Todo está listo para que comience este sábado 23 de agosto la edición 80 de la Vuelta a España. La prueba ibérica se extenderá hasta el 14 de septiembre y contará la participación de importantes figuras del pelotón World Tour.
A pocos días para registrarse la salida, los 23 equipos inscritos empezaron a dar la lista de pedalistas, entre los que se destacan el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) y el italiano Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) como grandes favoritos al título.
Por Colombia se destaca la presencia de Egan Arley Bernal, quien disputará la Vuelta a España como gran carta del INEOS Grenadiers para luchar por la clasificación general.
Colombianos confirmados para la Vuelta a España
Además de Egan Bernal, otros cinco ciclistas colombianos fueron confirmados por sus equipos para disputar la Vuelta a España.
Bernal estará acompañado en el INEOS Grenadiers por Brandon Rivera, quien se ha consolidado como su principal escudero.
Por otro lado, el Astana contará en nómina con Sergio Andrés Higuita y Harold Tejada.
El EF Education Easy Post presentará al experimentado Esteban Chaves, mientras que el Bahrain Victorious tendrá a Santiago Buitrago.
Esteban Chaves (EF Education Easy Post)
Sergio Andrés Higutia (Astana)
Harold Tejada (Astana)
Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)
Egan Bernal (INEOS)
Brandon Rivera (INEOS)
Favoritos al título de la Vuelta a España 2025
El gran favorito al título de la Vuelta a España 2025 es sin duda el danés Jonas Vingegaard (VIsma Lease a Bike), que después de quedarse con la segunda posición en el Tour de Francia tratará de subir al primer cajón del podio en la carrera ibérica.
Vingegaard tendrá como grandes rivales al portugués Joao Almeida y al español Juan Ayuso, cartas del UAE Team Emirates.
Otros nombres que se destacan son los de Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious), Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe), Guillaume Martin (Groupama FDJ).
Fuente
Antena 2