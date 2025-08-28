Actualizado:
Vuelta a España 2025: Egan Bernal y los colombianos en la general tras la etapa 6
Egan Bernal y Santiago Buitrago buscaban no perder tiempo para mantenerse en la parte alta de la general.
La Vuelta a España 2025 tuvo este jueves 28 de agosto su sexta etapa en suelo europeo, desde la localidad de Olot en Francia hasta llegar a Palacio de Andorra. Una jornada con un total de 170 kilómetros que tuvo final en puerto de montaña de primera categoría.
Allí, los colombianos llegaban como protagonistas luego de que Egan Bernal y Santiago Buitrago partieran con la idea de mantenerse en los primeros lugares de la clasificación general. La llegada en alto fue marcando niveles de exigencia complicados a lo largo del camino.
Egan está a la altura en la Vuelta a España
Finalmente, luego de varios intentos de fugas a lo largo del día, el pelotón se separó de la cabeza de carrera. La jornada, que había iniciado con inclinaciones desde los primeros kilómetros, terminó marcando diferencias debido a la iniciativa de los hombres en la fuga.
El ganador del día fue el británico Jai Vine del UAE Team. El pedalista australiano cruzó la línea de meta con un tiempo en el cronómetro de 04h12'36''. La segunda posición del podio fue para Torstein Traeen del Bahraín - Victorious. Mientras que el último cajón del día se lo quedó Lorenzo Fortunato, el italiano del XDS Astana Team.
Por el lado de los colombianos, el mejor ubicado en el día fue Egan Bernal del Ineos, con el mismo tiempo de Vingegaard, pero a 04:19 del ganador del día. Santiago Buitrago fue puesto 22, pero con una diferencia de 04:41.
Tras la sexta jornada, el principal cambio en la clasificación general estuvo en el liderato. Torstein Traeen (Bahraín - Victorious) llegó primero que el grupo de los capos y la diferencia lo hizo el nuevo líder con un tiempo de 20h25'46''.
Egan Bernal y Santiago Buitrago perdieron sus posiciones dentro del 'top 10'. El del INEOS y la joya del Bahrain Victorious ahora ocupan la casilla 11 y 19 respectivamente. Egan está a 02:55, mientras que Santiago está a 03:34.
😍 Take a look at the stage 6⃣ standings:— La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2025
¡Estas son las clasificaciones de la etapa 6⃣ !#LaVuelta25 pic.twitter.com/4noRPLQlPu
Clasificación general Vuelta a España 2025 tras la etapa 6
1. Torstein Traeen (Bahraín - Victorious) 20h25'46''
2. Bruno Armirail (Decathlon AG2R) a 31''
3. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) a 01:01
4. Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) a 01:58
5. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 02:33
6. Joao Almeida (UAE Team) a 02:41
7. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 02:42
8. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 02:49
9. Jai Hindley (Red Bull - BORA Hansgrohe) a 02:53
10. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA Hansgrohe) MT
-----------------------------------------------------------------------------
11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 02:55
19. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 03:34
40. Harold Tejada (XDS Astana): 09:39
48. Sergio Higuita (XDS Astana): 11:21
57. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers): 13:44
Se espera que este viernes haya una nueva jornada en suelo ibérico. El pelotón recorrerá la localidad de Andorra la Vella con un total de 188 kilómetros en un nuevo final en alto hasta la localidad de Huesca para marcar más distancias.
