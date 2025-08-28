Vuelta a España 2025: Egan Bernal y los colombianos en la general tras la etapa 6

Finalmente, luego de varios intentos de fugas a lo largo del día, el pelotón se separó de la cabeza de carrera. La jornada, que había iniciado con inclinaciones desde los primeros kilómetros, terminó marcando diferencias debido a la iniciativa de los hombres en la fuga.

El ganador del día fue el británico Jai Vine del UAE Team. El pedalista australiano cruzó la línea de meta con un tiempo en el cronómetro de 04h12'36''. La segunda posición del podio fue para Torstein Traeen del Bahraín - Victorious. Mientras que el último cajón del día se lo quedó Lorenzo Fortunato, el italiano del XDS Astana Team.

Por el lado de los colombianos, el mejor ubicado en el día fue Egan Bernal del Ineos, con el mismo tiempo de Vingegaard, pero a 04:19 del ganador del día. Santiago Buitrago fue puesto 22, pero con una diferencia de 04:41.

Tras la sexta jornada, el principal cambio en la clasificación general estuvo en el liderato. Torstein Traeen (Bahraín - Victorious) llegó primero que el grupo de los capos y la diferencia lo hizo el nuevo líder con un tiempo de 20h25'46''.

Egan Bernal y Santiago Buitrago perdieron sus posiciones dentro del 'top 10'. El del INEOS y la joya del Bahrain Victorious ahora ocupan la casilla 11 y 19 respectivamente. Egan está a 02:55, mientras que Santiago está a 03:34.