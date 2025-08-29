Vuelta a España 2025: Egan Bernal y los colombianos en la general tras la etapa 7

Finalmente, tras un duro ascenso final, el ganador del día fue Juan Ayuso (UAE Team) con un tiempo de 04h49:41. El español fue el encargado de cruzar la línea de meta en primer lugar marcando una diferencia importante. La segunda para el italiano Marco Frigo (Israel Premier Tech) a 01:15. Mientras que la tercera ubicación fue para Raúl García Pierna (Arkéa) a 01:21.

Por el lado de los colombianos, el mejor ubicado en el día fue Harold Tejada (XD Astana Team), con 01:28 más sobre el ganador del día. Egan Bernal (INEOS) fue puesto 23 a 02:35 de Aysuso, pero entró con los líderes de la general. Santiago Buitrago fue puesto 27 y llegó cortado con una diferencia de 03:37.

Tras la séptima jornada, no hubo grandes cambios en la clasificación general. Torstein Traeen (Bahraín - Victorious) llegó en el grupo de los capos y se mantiene como líder con un tiempo de 25h18'02''. Todo esto a la espera de las etapas de alta montaña.

Egan Bernal recuperó su posición dentro del 'top 10'. El del INEOS ahora es noveno con una distancia en el cronómetro de 02:55. Santiago Buitrago del Bahrain Victorious ahora ocupan la casilla.

Clasificación general Vuelta a España 2025 tras la etapa 7

1. Torstein Traeen (Bahraín - Victorious) 25h18'02''

5. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 02:33

6. Joao Almeida (UAE Team) a 02:41

7. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 02:42

3. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) a 02:47

8. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 02:49

9. Jai Hindley (Red Bull - BORA Hansgrohe) a 02:53

10. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA Hansgrohe) MT

11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 02:55

10. Felix Gall (Decathlon AG2R) A 02:55

-----------------------------------------------------------------------------

19. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 03:34

40. Harold Tejada (XDS Astana): 09:39

48. Sergio Higuita (XDS Astana): 11:21

57. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers): 13:44