Vuelta a España 2025: se conoció el verdadero líder del UAE Team Emirates

El UAE Team Emirates definió a su líder para la Vuelta a España

En la previa de la Vuelta a España, el UAE Team Emirates dio a conocer su nómina en la que se destacaban Joao Almeida y Juan Ayuso como cartas para pelear la clasificación general.

Sin embargo, en las últimas horas se ha dejado entrever que el gran líder del conjunto de los Emiratos para disputar el título será el portugués Joao Almeida.

A pocas horas para iniciar la carrera, el español Juan Ayuso explicó que no tiene claro su estado de forma, ya que no preparo la prueba de "manera específica".

"Es una motivación la retirada en el Giro porque no me fue bien, y ahora en la Vuelta me presento sin haberla preparado de manera específica, sin ser una opción principal. Es el primer año que doblo en una grande y las sensaciones son diferentes", comentó Ayuso.