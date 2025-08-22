Actualizado:
Vie, 22/08/2025 - 09:39
Vuelta a España 2025: se conoció el verdadero líder del UAE Team Emirates
La Vuelta a España 2025 dará inicio este sábado 23 de agosto
Con grandes figuras dará inicio este sábado 23 de agosto la edición 80 de la Vuelta a España. La jornada inaugural contará con un recorrido total 186.7 kilómetros con salida en Torino y meta en Novara.
La carrera ibérica tendrá la participación de destacados ciclistas del pelotón World Tour, pero sin duda el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se perfila como el máximo candidato al título.
El propio Vingegaard aseguró en rueda de prensa previa que sus principales rivales al título son el portugués Joao Almeida y el español Juan Ayuso del UAE Team Emirates
El UAE Team Emirates definió a su líder para la Vuelta a España
En la previa de la Vuelta a España, el UAE Team Emirates dio a conocer su nómina en la que se destacaban Joao Almeida y Juan Ayuso como cartas para pelear la clasificación general.
Sin embargo, en las últimas horas se ha dejado entrever que el gran líder del conjunto de los Emiratos para disputar el título será el portugués Joao Almeida.
A pocas horas para iniciar la carrera, el español Juan Ayuso explicó que no tiene claro su estado de forma, ya que no preparo la prueba de "manera específica".
"Es una motivación la retirada en el Giro porque no me fue bien, y ahora en la Vuelta me presento sin haberla preparado de manera específica, sin ser una opción principal. Es el primer año que doblo en una grande y las sensaciones son diferentes", comentó Ayuso.
Por otro lado, el español reconoció que analizará sus condiciones en las primeras jornadas y en caso de no estar en plena forma ayudará a los objetivos de Joao Almeida.
"La preparación ha sido algo más rara, he corrido poco, veremos cómo estoy. Si pudo ser una baza para el equipo en la Vuelta, perfecto, si no, me dedicaré a ayudar a Joao Almeida. Si no voy para la general, trataré de ayudarle", explicó.
Fuente
Antena 2