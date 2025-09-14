Vuelta a España EN VIVO HOY domingo 14 de septiembre - Etapa 21
La Vuelta a España llega a su fina con la jornada decisiva en la ciudad de Madrid para coronar al campeón.
La Vuelta a España 2025 vivirá este domingo última jornada con un recorrido que promete ser el paseo de campeones en la capital ibérica. Serán 103,6 kilómetros, con un recorrido llano desde Alalpardo hasta llegar a la ciudad de Madrid.
La etapa arrancará con rapidez desde el inicio, peor buscando que los ciclistas y los aficionados disfruten de una de las jornadas más tranquilas del recorrido. Solo hasta el segundo paso por meta en el circuito final se disputará el sprint intermedio para sumar puntos en la regularidad.
Puede leer: Oficial: Movistar fichó a ciclista del Bora de Roglic y Dani Martínez
Tras los 21 días de competencia y un ambiente agitado, será el último día de las grandes carreras de la temporada. Después del final de La Vuelta y el casi seguro título de Jonas Vingegaard los pedalistas del World Tour ya empiezan a pensar en 2026 y los movimientos del mercado de fichajes.
Vuelta a España: cómo VER EN VIVO HOY domingo 14 de septiembre
La etapa 21 de la Vuelta a España 2025 se correrá este domingo 14 de septiembre a partir de las 8:00 (hora colombiana). La última jornada se podrá ver en Canal RCN y RCN App, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 8:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 9:00
Estados Unidos: 7:00 (D.C. y Florida) - 8:00 (Chicago) - 6:00 (Los Ángeles)
México: 7:00
España: 15:00