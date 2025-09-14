La Vuelta a España 2025 vivirá este domingo última jornada con un recorrido que promete ser el paseo de campeones en la capital ibérica. Serán 103,6 kilómetros, con un recorrido llano desde Alalpardo hasta llegar a la ciudad de Madrid.

La etapa arrancará con rapidez desde el inicio, peor buscando que los ciclistas y los aficionados disfruten de una de las jornadas más tranquilas del recorrido. Solo hasta el segundo paso por meta en el circuito final se disputará el sprint intermedio para sumar puntos en la regularidad.

Tras los 21 días de competencia y un ambiente agitado, será el último día de las grandes carreras de la temporada. Después del final de La Vuelta y el casi seguro título de Jonas Vingegaard los pedalistas del World Tour ya empiezan a pensar en 2026 y los movimientos del mercado de fichajes.