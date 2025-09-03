Vuelta a España EN VIVO HOY ETAPA 11; 3 de septiembre

La edición 2025 de la Vuelta a España continuará este miércoles 3 de septiembre con la disputa de la etapa 11, un recorrido de 157,7 kilómetros con inicio y final en Bilbao. El trazado está compuesto por múltiples ascensos que marcan una jornada exigente en terreno vasco y que puede generar movimientos importantes en la clasificación general.

La salida está programada en Bilbao, a 21 metros de altitud, con un primer tramo que rápidamente introduce la primera dificultad montañosa: el Alto de Laukiz, de tercera categoría, situado en el kilómetro 11,5 y con una altitud de 218 metros. Posteriormente, el pelotón enfrentará de manera encadenada dos ascensos más de tercera categoría: el Alto de Andraka, en el kilómetro 19, con 238 metros de altitud, y el Alto de Sollube, en el kilómetro 30,9, a 377 metros. Estos primeros puertos servirán para seleccionar el grupo y abrir la opción a una fuga.

La entrada de nuevo en Bilbao, en el kilómetro 119,6, marcará el inicio de un circuito final en el que los corredores afrontarán otra vez el Alto del Vivero, de segunda categoría, en el kilómetro 133,7. Tras este puerto, restarán menos de 25 kilómetros, incluyendo un ascenso adicional al Alto de Pike, de tercera categoría, en el kilómetro 147,3 con 216 metros de altitud.