A qué hora y cómo VER EN VIVO la Vuelta a España HOY domingo 31 de agosto - Etapa 9
La jornada tendrá un recorrido de 195,5 kilómetros entre Alfaro y Estación de Esquí de Valdezcaray.
Este domingo 31 de agosto se corre la novena etapa de la Vuelta a España 2025, que tendrá un recorrido de 195,5 kilómetros entre Alfaro y Estación de Esquí de Valdezcaray. Será una jornada para escaladores.
Pues si bien se trata de un terreno predominantemente llano, habrá final en puerto de montaña de primera categoría, el cual probablemente modifique la clasificación general en favor de los favoritos iniciales a quedarse con el título.
Puede leer: Juan Ayuso se irá del UAE; en plena Vuelta confirmaron su nuevo equipo
El ascenso final, que será el único del día, tendrá una inclinación de 5,2 % y es ideal para quienes disputan la clasificación de la montaña, además se espera un juego de estrategias entre losn diferentes equipos.
Cabe recordar que la clasificación general de la Vuelta a España sigue liderada por el noruego Tronstein Traeen (Bahrain - Victorious) con un tiempo de 29:01:50, seguido por Jonas Vingegaard (Team Visma) a 2'33" y Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 2'41".
Vuelta a España: cómo VER EN VIVO HOY domingo 31 de agosto
La novena etapa de la Vuelta a España 2025 se disputará este domingo 31 de agosto a partir de las 8:30 (hora colombiana). La carrera se podrá ver en Canal RCN y RCN App, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 8:30
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:30
Chile, Bolivia y Venezuela: 9:30
Estados Unidos: 7:30 (D.C. y Florida) - 8:30 (Chicago) - 6:30 (Los Ángeles)
México: 7:30
España: 15:30