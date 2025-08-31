A qué hora y cómo VER EN VIVO la Vuelta a España HOY domingo 31 de agosto - Etapa 9

Este domingo 31 de agosto se corre la novena etapa de la Vuelta a España 2025, que tendrá un recorrido de 195,5 kilómetros entre Alfaro y Estación de Esquí de Valdezcaray. Será una jornada para escaladores.

Pues si bien se trata de un terreno predominantemente llano, habrá final en puerto de montaña de primera categoría, el cual probablemente modifique la clasificación general en favor de los favoritos iniciales a quedarse con el título.

El ascenso final, que será el único del día, tendrá una inclinación de 5,2 % y es ideal para quienes disputan la clasificación de la montaña, además se espera un juego de estrategias entre losn diferentes equipos.

Cabe recordar que la clasificación general de la Vuelta a España sigue liderada por el noruego Tronstein Traeen (Bahrain - Victorious) con un tiempo de 29:01:50, seguido por Jonas Vingegaard (Team Visma) a 2'33" y Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 2'41".