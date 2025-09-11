A qué hora y cómo VER EN VIVO la Vuelta a España HOY jueves 11 de septiembre - Contrarreloj Etapa 18

La Vuelta a España 2025 vivirá este jueves 11 de septiembre una jornada marcada por la contrarreloj individual que sufrió una modificación en su recorrido, correspondiente a la etapa 18.

La etapa 18, una contrarreloj individual en Valladolid, tuvo que ser recortada y pasará de los 27,2 kilómetros previstos a tan solo 12,2, una decisión tomada para garantizar la seguridad del desarrollo de la prueba.

Puede leer: Movistar presentó un fichaje estelar que podría 'desbancar' a Nairo

Los organizadores, en coordinación con el Ayuntamiento y los comisarios, optaron por reducir el trazado, aunque se mantiene el mismo punto de salida y meta. Así, se espera una jornada explosiva, donde no habrá dificultades montañosas pero sí podría ser clave para la clasificación general.

Será, sin duda, un día clave en la pelea por el maillot rojo. Jonas Vingegaard y Joao Almeida se verán las caras en un duelo directo, con la incertidumbre añadida de las protestas que han acompañado el paso de la Vuelta y que incluso podrían alterar el normal desarrollo.