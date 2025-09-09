La Vuelta a España 2025 retoma su recorrido este martes 9 de septiembre con la etapa 16, en una jornada que promete emociones con los ciclistas del lote líder como protagonistas.

Después de la jornada de descanso de este lunes, el martes los corredores afrontan la etapa 16, un trazado de media montaña entre Poio y Mos, con 167,9 kilómetros que se presentan como un verdadero desafío.

Se trata de un recorrido con cuatro puertos puntuables (uno de primera, dos de segunda y uno de tercera). El Alto de A Groba al 5,4 %, exigirá a los ciclistas desde muy temprano, mientras que el Alto de Prado, con rampas que rozan el 14 %, puede dejar más de un favorito tocado antes de la batalla final.

Será un trazado en el cual los ciclistas tendrán que ser aplicados con la estrategia diseñada por sus respectivos equipos, pues podría ser definitiva para la clasificación general; en esta fracción, pero en 2021, se presentó el recordado episodio en que Miguel Ángel 'Superman' López abandonó la carrera al ver comprometida su presencia en el podio.