Mié, 10/09/2025 - 05:59
A qué hora y cómo VER EN VIVO la Vuelta a España HOY miércoles 10 de septiembre - Etapa 17
La jornada de este miércoles debería terminar en en un puerto de montaña de primera categoría.
La etapa 17 de la Vuelta a España 2025 promete emociones este miércoles 10 de septiembre, con un recorrido de 143,2 kilómetros que partirá desde O Barco de Valdeorras, en Orense, para llegar al temible Alto de El Morredero en Ponferrada.
El protagonismo estará reservado para el tramo final, un puerto de montaña de primera categoría; allí, los escaladores de la general tendrán la oportunidad de probar sus piernas en un puerto que puede definir el pulso entre los favoritos.
Aunque todo parece preparado para una batalla entre líderes, no se puede descartar que alguno de los fugados llegue al puerto final con aspiraciones para quedarse con la victoria de etapa.
Es pertinente tener en cuenta que la etapa 17 de la Vuelta a España podría tener nuevamente un recorte debido a las protestas de grupos activistas pro Palestina, quienes se han manifestado sobre todo durante la última semana.
EN VIVO: etapa 17 de la Vuelta a España - miércoles 10 de septiembre
Vuelta a España: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 10 de septiembre
La etapa 17 de la Vuelta a España 2025 se correrá este miércoles 10 de septiembre a partir de las 8:00 (hora colombiana). La carrera se podrá ver en Canal RCN y RCN App, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 8:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 9:00
Estados Unidos: 7:00 (D.C. y Florida) - 8:00 (Chicago) - 6:00 (Los Ángeles)
México: 7:00
España: 15:00
