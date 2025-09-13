La Vuelta a España 2025 vivirá este sábado su penúltima jornada con un recorrido exigente que promete ser decisivo en la lucha por el título. Serán 165,6 kilómetros, con cinco puertos puntuables y final en la Bola del Mundo, el último ascenso de categoría Especial de esta edición. Allí se conocerá, prácticamente, al campeón de la carrera.

La etapa arrancará con dureza desde el inicio, incluyendo dos ascensiones de tercera categoría —La Escondida (9 km al 4,1 %) y La Paradilla (5,8 al 5,4 %)—, seguidas del Alto del León (7 km al 7,3 %), de segunda. Tras 50 kilómetros de transición, el pelotón afrontará la primera subida a Navacerrada (6,9 al 7,6 %) por la vertiente segoviana de las Siete Revueltas, también de primera categoría.

El cierre será épico: la segunda ascensión a Navacerrada, enlazada con los 3,1 kilómetros finales hasta la Bola del Mundo, con rampas de hasta el 12,2 % sobre un camino hormigonado. Esta dureza convertirá la jornada en un auténtico examen de supervivencia.

Fernando Escartín, director deportivo de la carrera, anticipó que “la etapa será muy sinuosa y sin apenas llano” y destacó que “la sierra de Guadarrama coronará al vencedor de la Vuelta a España 2025”.