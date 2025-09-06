Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 06:09
A qué hora y cómo VER EN VIVO la Vuelta a España HOY sábado 6 de septiembre - Etapa 14
La jornada de este sábado terminará en un ascenso de primer categoría.
La Vuelta a España 2025 continúa, y este sábado 6 de septiembre se correrá la etapa 14, con un recorrido de 135,9 kilómetros entre Mieres y el mítico alto de La Farrapona. Será la segunda llegada consecutiva en alto y promete emociones fuertes para los favoritos de la clasificación general, en una jornada corta, pero repleta de dureza.
El trazado incluye tres puertos de montaña: el Alto de Tenebreo, de tercera categoría, el exigente Puerto de San Llaurienzu (San Lorenzo), de primera, y el final en La Farrapona, un puerto de primera muy largo. Su tramo final, con 6 kilómetros al 9 % y rampas de hasta el 13 %, será el gran juez del día.
Puede leer: Richard Carapaz anunció su última carrera de 2025
La primera mitad de la fracción tendrá constantes repechos y un sprint bonificado en Entragu, antes de que el terreno se empine definitivamente rumbo a los puertos.
Según el director deportivo Fernando Escartín, se espera una fuga de escaladores importantes, aunque con margen en la general, lo que dejaría la definición en manos de los aspirantes al título (Jonas Vingegaard del Visma y Joao Almeida del UAE).
EN VIVO: etapa 14 de la Vuelta a España HOY 6 de septiembre
Vuelta a España: cómo VER EN VIVO HOY sábado 6 de septiembre
La etapa 14 de la Vuelta a España 2025 se disputará este sábado 6 de septiembre a partir de las 8:00 (hora colombiana). La carrera se podrá ver en Canal RCN y RCN App, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 8:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 9:00
Estados Unidos: 7:00 (D.C. y Florida) - 8:00 (Chicago) - 6:00 (Los Ángeles)
México: 7:00
España: 15:00
Fuente
Antena 2