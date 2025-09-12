La Vuelta a España se acerca a su desenlace y la etapa 19 de este viernes 12 de septiembre promete ser un pequeño espacio para los velocistas que aún resisten en el pelotón.

Serán 161,9 kilómetros entre Rueda y Guijuelo, en Castilla y León, atravesando un recorrido completamente llano, sin altos puntuables y con apenas algunos repechos que no deberían incomodar a quienes se alistan para disputar la victoria de etapa.

Los favoritos para quedarse con la etapa 19 de la Vuelta a España son Jasper Philipsen (Alpecin) y Mads Pedersen (Lidl-Trek), aunque no se descarta una sorpresa por cuenta del venezolano Orluis Aular (Movistar).

Todo apunta a un sprint masivo, aunque la incertidumbre de posibles abanicos por viento siempre estará latente. Aun así, nada hace pensar en cambios significativos en la clasificación general, pues la batalla por la camiseta roja de líder espera guardarse para el sábado en la Bola del Mundo.