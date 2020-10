Alejandro Valverde confiesa los verdaderos planes del Movistar en la Vuelta a España

Alejandro Valverde (Movistar), a sus 40 años, afronta desde este martes su Vuelta número 14 con aspiraciones altas para su equipo, que debe "tener mentalidad ganadora y no conservadora".



"Tenemos que estar motivados, a Enric Mas le veo muy bien, salió del Tour muy confiando. Debemos afrontar la Vuelta con la mentalidad ganadora, no ser conservadores. Estamos aquí para demostrarlo y terminar lo más delante posible".



"El Bala", ganador de la Vuelta 2009 tres veces segundo y otras tantas tercero, considera que esta Vuelta tan especial habrá que afrontarla como si cada día se disputara una clásica.

"Es una Vuelta muy exigente, desde el primer día se puede perder. Con el clima y como están las cosas no sabemos hasta donde se puede llegar, hay que afrontar el día a día como si de una clásica se tratase".



El campeón del Mundo 2018 hizo desde Irún una observación a un factor que puede ser determinante: el tiempo.



"El factor climatológico formará parte de la carrera, con suerte hará frío, pero sin llover; o tal vez pillar borrascas y mucho frío. Es un elemento que puede cambiar mucho la clasificación. En los finales en alto a lo mejor no se puede llegar, hay que cruzar los dedos"



A la hora de señalar a los grandes rivales de la Vuelta, Valverde señaló a Roglic, Richard Carapaz, Dumoulin, Enric Mas... Nosotros estamos capacitados para estar delante".



"Espero que los rivales estén un punto por debajo respecto al Tour, es que si no será muy complicado. La motivación nuestra es superior que en septiembre, y espero que la de ellos sea inferior. A lo mejor les podemos ganar".

No faltó un mensaje para los aficionados, que deberán hacer un esfuerzo para seguir al pie de la letra el lema de la organización: "Quédate en casa".



"Es un año muy diferente, especial, y le pedimos al público que nos vea desde casa, que por TV se ve muy bien. Ya disfrutaremos del público y sus ánimos"



Ante la primera etapa, el final en Arrate es un enclave muy conocido para el ciclista murciano, ya que en esa cima se ha impuesto en la Vuelta al País Vasco.



"Arrate es una llegada que conozco bien, hay opciones, pero pienso también en Enric Mas y Marc Soler, que están muy bien. Con que gane uno de los tres sería perfecto".