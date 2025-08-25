Alerta en la Vuelta a España; equipo participante podría ser expulsado

Izquierda Unida (IU) ha registrado este lunes una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno que plantee a los organizadores de la Vuelta a España la exclusión del equipo de Israel-Premier Tech “mientras persistan las medidas cautelares" de la Corte Internacional de Justicia relativas a Gaza y para que explique los acuerdos de patrocinio y apoyo institucional.



IU indica en un comunicado que ha registrado una batería de cuestiones en el Congreso dirigidas a Gobierno para que aclare, entre otras cuestiones, si ha mantenido algún tipo de “comunicación formal con la Unión Ciclista Internacional (UCI) y con la empresa organizadora” sobre dicha cuestión.

