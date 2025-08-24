Actualizado:
Dom, 24/08/2025 - 11:03
Así le fue a Egan Bernal en la etapa 2 de la Vuelta a España: escaló en la general
Egan Bernal ganó más de 100 posiciones en la clasificación general
Una brillante jornada tuvo este domingo 24 de agosto el ciclista colombiano Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) en la etapa 2 de la Vuelta a España que contó con un recorrido de 159,9 kilómetros con inicio en Alba y meta en puerto de montaña de segunda categoría en Limone Piemonte.
Bernal se confirmó como el líder del INEOS Grenadiers, a pesar de que al principio del día aseguró que no tenía en mente disputar la victoria de la fracción.
Sin embargo, el colombiano estuvo bien ubicado durante toda la jornada y principalmente en el ascenso a la meta en el Limone Piemonte.
Egan siguió de cerca la rueda de Jonas Vingegaard y de su equipo el Visma Lease a Bike hasta que el último kilómetro aguantó el ritmo del danés para cruzar la meta en la cuarta posición.
Con lo hecho en la etapa 2, Egan Bernal ganó más de 100 posiciones en la clasificación general y ahora se ubica en la cuarta posición a 10 segundos del danés Jonas Vingegaard.
Por delante del colombiano también están el italiano Giuli Ciccone (Lidl Trek) y el francés David Gaudu (Groupama FDJ)
Clasificación general de la Vuelta España - Etapa 2
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike9 3H47´14´´
2. Giulio Ciccone (Lidl Trel) 4''
3. David Gaudu (Groupama FDJ) 6''
4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) 10''
5. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 12''
6. Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 12''
7. Jai Hindley (Red Bull Bora hansgrohe) a 12''
8. Juan Ayuso (UAE Team Emmirates) a 12''
9. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 12''
10. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) a 12''
Fuente
Antena 2