Así le fue a Egan Bernal en la etapa 2 de la Vuelta a España: escaló en la general

Una brillante jornada tuvo este domingo 24 de agosto el ciclista colombiano Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) en la etapa 2 de la Vuelta a España que contó con un recorrido de 159,9 kilómetros con inicio en Alba y meta en puerto de montaña de segunda categoría en Limone Piemonte.

Bernal se confirmó como el líder del INEOS Grenadiers, a pesar de que al principio del día aseguró que no tenía en mente disputar la victoria de la fracción.

Sin embargo, el colombiano estuvo bien ubicado durante toda la jornada y principalmente en el ascenso a la meta en el Limone Piemonte.

Egan siguió de cerca la rueda de Jonas Vingegaard y de su equipo el Visma Lease a Bike hasta que el último kilómetro aguantó el ritmo del danés para cruzar la meta en la cuarta posición.