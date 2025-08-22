Actualizado:
Vie, 22/08/2025 - 20:53
Así será el recorrido de la etapa 1 de la Vuelta a España
Inicia una nueva edición de la Vuelta a España y este será el recorrido de la etapa 1.
La 80ª edición de la Vuelta a España inicia este año con una primera etapa inusual y simbólica: una jornada plana de 186–186,1 km que conecta Turín (más específicamente, Reggia di Venaria) con Novara, marcando el inicio de la ronda española fuera del país anfitrión.
El recorrido arranca junto al emblemático castillo Venaria Reale, ubicado en las afueras de Turín. Tras el banderazo de salida, el pelotón desciende hacia el valle del río Po durante aproximadamente 20 km, antes de desviarse hacia el norte por localidades como Chivasso, Caluso e Ivrea. Es en esta zona donde aún en terreno mayormente llano se presenta el único punto de tensión del día: el puerto de tercera categoría La Serra, cuyo ascenso de 6,5 km al 5,2 % de pendiente media puede animar fugas o tensiones antes del final masivo.
A pesar de este breve repecho, la etapa conserva su naturaleza llana y favorable para los sprinters puros, que enfrentarán una oportunidad clara para disputarse el triunfo al final. La jornada representa el primer gran momento para disputar el maillot rojo.
Desde el punto de vista estratégico y simbólico, esta etapa es de gran significación. No solo supone el debate entre la tradición española y nuevas fronteras, al iniciar en Italia por primera vez en la historia de la Vuelta, sino que también pone en valor el estilo y emoción global de la carrera desde el primer pedalazo. En un terreno donde los equipos de esprinters podrán controlar la etapa, el repecho de La Serra eleva el desafío táctico apenas el primer día.
En resumen, esta primera etapa entre Turín y Novara es una ventana perfecta para los velocistas, un guiño internacional, y una prueba temprana de cómo los equipos emplearán su fuerza para controlar la carrera desde el inicio. Espera un final masivo donde los más rápidos tendrán la primera oportunidad de brillar y lucir la roja.
Candidatos a quedar campeones de la Vuelta a España 2025
Entre los principales candidatos a conquistar la Vuelta a España 2025 se destacan varios nombres de talla mundial. El esloveno Primoz Roglic, vigente campeón del Giro de Italia y gran especialista en rondas de tres semanas, parte como uno de los grandes favoritos. También figura el colombiano Egan Bernal, quien llega con la ilusión de recuperar protagonismo en una gran vuelta tras superar años difíciles. El belga Remco Evenepoel, campeón mundial y ya ganador de la Vuelta en 2022, buscará recuperar la corona. A ellos se suma el australiano Ben O’Connor, de gran regularidad en montaña, y el joven español Juan Ayuso, llamado a ser la nueva esperanza del ciclismo ibérico. Estos corredores, junto a otros outsiders como Joao Almeida o Carlos Rodríguez, prometen una batalla intensa por el maillot rojo en un recorrido exigente y variado.
