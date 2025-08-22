Así será el recorrido de la etapa 1 de la Vuelta a España

La 80ª edición de la Vuelta a España inicia este año con una primera etapa inusual y simbólica: una jornada plana de 186–186,1 km que conecta Turín (más específicamente, Reggia di Venaria) con Novara, marcando el inicio de la ronda española fuera del país anfitrión.

El recorrido arranca junto al emblemático castillo Venaria Reale, ubicado en las afueras de Turín. Tras el banderazo de salida, el pelotón desciende hacia el valle del río Po durante aproximadamente 20 km, antes de desviarse hacia el norte por localidades como Chivasso, Caluso e Ivrea. Es en esta zona donde aún en terreno mayormente llano se presenta el único punto de tensión del día: el puerto de tercera categoría La Serra, cuyo ascenso de 6,5 km al 5,2 % de pendiente media puede animar fugas o tensiones antes del final masivo.

A pesar de este breve repecho, la etapa conserva su naturaleza llana y favorable para los sprinters puros, que enfrentarán una oportunidad clara para disputarse el triunfo al final. La jornada representa el primer gran momento para disputar el maillot rojo.