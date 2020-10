Bennett, maillot verde del Tour, referencia del Deceuninck en la Vuelta a España

El equipo Deceuninck-Quick Step contará con el irlandés Sam Bennett y el checo Zdenek Stybar como principales referencias en la Vuelta a España que comienza en Irún el próximo día 20.

Mire acá: ¡Por fin! Peter Sagan se llevó la etapa 10 del Giro de Italia

Benett, de 29 años y maillot verde en el pasado Tour de Francia, donde ganó dos etapas, incluida la de París, luchará por los triunfos de etapa al esprint, mientras que Stybar, de corte clasicómano, lo intentará en las etapas propicias onduladas y finales complicados.



Ambos contaran con el apoyo de Michael Morkov y Shane Archbold como hombres más veteranos y con la savia juvenil de Andrea Bagioli, vencedor de etapa en el Tour de l'Ain e Ian Garrison. Completan la selección Mattia Cattaneo y Jannik Steimle.

🇬🇧❓ Do you have a lot to learn about #LaVuelta20?

❗️ This video is made for you!



⏯ La Vuelta for newbies: La Vuelta's history (SUBS 🔛) https://t.co/eCfiQr5yoS