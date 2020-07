Camilo Ardila, del Tour del Porvenir al anhelo de la Vuelta a España

Andrés Camilo Ardila ( Mariquita, Tolima1, 21 años), vencedor del Giro de Italia sub-23 en 2019 y corredor del UAE Emirates, viajará el próximo domingo en el "Vuelo del deporte colombiano" junto a Egan Bernal y Nairo Quintana entre otros, con rumbo a Europa y cargado de ilusiones: primero tratar de ganar el Tour del Porvenir, entrar en el Mundial y participar en la Vuelta a España.



El corredor tolimense se mostró satisfecho por volver a Europa para comenzar las competiciones y afrontar los retos de una temporada que se vio cancelada por la pandemia de la Covid-19.

"No sé en qué estado de forma estaré porque hace mucho tiempo que no corremos, he estado solamente de entrenamiento en entrenamiento, pero me he sentido muy bien y esperemos que en la carrera nos sintamos mucho mejor", señaló Ardila en la Revista Mundo Ciclístico.



El escalador colombiano, ganador del Giro de su categoría y de dos etapas, estará presente en la Vuelta a Vuelta a Burgos (28 julio-1 agosto), en el Desafío al Mont Ventoux (6 agosto) e irá al Tour del Porvenir (14-19 de agosto).



Su meta para 2020 será correr la Vuelta a España con el maillot del UAE Emirates, y para ello se siente "muy motivado y haciendo las cosas muy bien para contar con la confianza de los entrenadores, que decidirán si estoy preparado para correr esta Vuelta o debo esperar un poco".



Ante su intento en el Tour del Porvenir, Ardila agradece a la federación y "al profe Carlos Mario Jaramillo" la oportunidad de representar a su país. Por ello se ha preparado "a conciencia" para afrontar el reto.

Respecto al Mundial de Suiza (27 septiembre), el campeón del Giro sub-23 señaló en dicha revista que es una carrera que le gustaría hacer y espera ser convocado de nuevo para esa cita.