Actualizado:
Dom, 31/08/2025 - 14:39
'Capo' del UAE le tiró a sus compañeros: "Nadie estuvo conmigo"
Pese a que el equipo emiratí tiene varios candidatos para pelear por la general de la Vuelta, tiene algunos inconvenientes internos.
La novena etapa de la Vuelta a España 2025, disputada este domingo 31 de agosto con un recorrido de 195,5 kilómetros, dejó en evidencia un nuevo capítulo de tensión dentro del UAE Team Emirates.
Aunque Joao Almeida se subió al podio de la jornada tras ocupar el tercer lugar, las miradas se posaron sobre la interna del equipo, y justamente el portugués hizo algunos comentarios sobre sus compañeros.
Puede leer: Jonas Vingegaard hizo de las suyas y ganó la etapa 9 de la Vuelta a España
El portugués cumplió con una destacada actuación al mantenerse entre los mejores y, de paso, conservar su lugar en el podio parcial de la carrera, donde es tercero a 1’15” del líder Torstein Traeen (Bahrain Victorious).
Sin embargo, la sensación es que el UAE no pasa un buen momento interno, y esto lo puso en evidencia Joao Almeida, quien esperaba pelear la victoria de etapa y descontar más tiempo en la general.
Joao Almeida le llamó la atención a sus compañeros
Luego de la etapa, que arrojó la victoria de Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), Joao Almeida habló con los medios de comunicación, y en un diálogo con Eurosport, comentó: "Hoy me faltaron un poco mis compañeros. Al final nadie estuvo conmigo. Es lo que hay".
La recriminación fue clara, y si bien Almeida sigue en la pelea por el liderato de la Vuelta a España, considera que sus compañeros deben aportar a la estrategia promovida por los entrenadores para conseguir los objetivos.
Le puede interesar: Primer candidato al título que se 'retira' de la Vuelta a España 2025
A esta altura, Almeida se consolida como carta fuerte del equipo, mientras Ayuso quedó prácticamente sin protagonismo tras su bajón en la general y sus polémicas declaraciones, en las que afirmó que su intención es prepararse para el Mundial de Ciclismo.
Las situaciones recientes han llevado a cuestionamientos sobre la gestión del UAE, pues incluso se especula que corredores como el mexicano Isaac del Toro pudieron haber tenido más peso en la ronda ibérica.
Fuente
Antena 2