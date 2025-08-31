'Capo' del UAE le tiró a sus compañeros: "Nadie estuvo conmigo"

La novena etapa de la Vuelta a España 2025, disputada este domingo 31 de agosto con un recorrido de 195,5 kilómetros, dejó en evidencia un nuevo capítulo de tensión dentro del UAE Team Emirates.

Aunque Joao Almeida se subió al podio de la jornada tras ocupar el tercer lugar, las miradas se posaron sobre la interna del equipo, y justamente el portugués hizo algunos comentarios sobre sus compañeros.

El portugués cumplió con una destacada actuación al mantenerse entre los mejores y, de paso, conservar su lugar en el podio parcial de la carrera, donde es tercero a 1’15” del líder Torstein Traeen (Bahrain Victorious).

Sin embargo, la sensación es que el UAE no pasa un buen momento interno, y esto lo puso en evidencia Joao Almeida, quien esperaba pelear la victoria de etapa y descontar más tiempo en la general.