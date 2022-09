Carapaz, campeón de la montaña en la Vuelta, avisa que volverá por el título de la general

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), rey de la montaña de a Vuelta 2022, dijo que se marchará "muy contento" con el recuerdo de haber ganado el maillot de puntos azules como mejor escalador y tres triunfos de etapa, y advirtió que regresará "a por el triunfo en la Vuelta".

“Hasta el último día ha sido una Vuelta muy bien peleada, hasta aquí en el circuito hemos volado. La verdad es que me voy muy contento con un maillot, tres etapas, lo que no está nada mal para mí. Me voy súper contento de una Vuelta tan especial y tan diferente. Tengo ganas de volver otro año y repetir", explicó el campeón olímpico en Madrid.

De las tres etapas logradas, la del pasado sábado en Navacerrada es la que recordará como "la más bonita".

"La mejor victoria fue la de los puertos de Madrid. Fue increíble, la verdad, una bonita victoria. Supe gestionar bien los esfuerzos y poder llegar ahí en solitario, además con el jersey de la montaña, eso fue espectacular".

"La locomotora de Carchi", admitió que al llegar a la Vuelta la idea era luchar por la general, pero tuvo que replantear la estrategia en la primera semana.

"Vinimos con una idea un poco diferente y no pudo ser, al final tuvimos que replantearnos, pero mis objetivos siguen siendo las grandes vueltas. Volveré a por la Vuelta, concluyó.