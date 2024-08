Carapaz hace fuerte acusación contra O'Connor y su equipo en Vuelta a España: "una falta de respeto"

Molesto se notó este jueves 29 de agosto el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz antes de iniciarse la etapa 12 de la Vuelta a España, teniendo en cuenta la caída que sufrió en la fracción 111.

Carapaz lanzó una fuerte acusaciones contra Ben O'Connor, líder de la clasificación general, y su equipo Decathlon AG2R La Mondiale Team por el accidente que le causaron algunos integrantes del conjunto francés a 90 kilómetros de la línea de meta de la jornada del miércoles.

Lea puede interesar: [VIDEO] Polémica en la Vuelta a España: Carapaz sufrió caída y sancionan a ciclistas

El ecuatoriano calificó como "falta de respeto muy grave" lo hecho por el Decathlon AG2R La Mondiale Team.

"Al final se vio muy claro, hay muchas maneras de defender el maillot, pero de la manera en la que se está haciendo me parece muy triste, por que se ve una falta de respeto muy grave, no puedo juzgar, cada quien sabe lo que hace y espero que lo tomen en cuenta", afirmó.

La reacción de Carapaz se registró, ya que en un intentó por acomodarse al frente del pelotón se le fue cerrado el camino por parte de integrantes del Decathlon AG2R La Mondiale Team, quienes trataron de controlar la carrera.

Por otro lado, el líder del EF Education Easy Post aseguró, a pesar de lo sucedido, no recibió ningún mensaje ni ningún intento de comunicación por parte de sus colegas.

"No, eso es lo peor, que por lo menos uno espera que cuando se comete un error, se acepta y por lo menos hablar, decir 'oye lo siento, no fue intencional', pero se ve prepotencia, no he recibido nada de ellos", explicó.

Lea también: Vuelta a España 2024: así quedó la clasificación general tras la etapa 11

Finalmente, Richard Carapaz aseguró que el accidente le dejó solo algunos golpes, pero nada grave.

"Físicamente no me pasó nada, fueron unos rasguños, pero no fue nada grave, al final da un poco de rabia, se pierde el respeto en el pelotón y esto no puede seguir pasando", dijo.