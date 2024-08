Carapaz sufrió en la etapa 4 de la Vuelta a España: "entré en desesperación"

El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) fue uno de los favoritos más perjudicados en la primera etapa con final en alto, al perder 1.29 minutos en la cima y alejarse en la general a más de 2 minutos del nuevo líder de la Vuelta a España, el esloveno Primoz Roglic.

"Ha hecho mucho calor y al final me ha afectado mucho. 40 grados han sido demasiado, y el puerto resultó muy explosivo. He intentado defenderme de la mejor manera posible, pero no pude llegar más adelante", explicó en la meta "La locomotora del Carchi".

El ganador de etapa y líder por 1 día en el reciente Tour, tuvo problemas con las altas temperaturas y además de escasez de agua.

"Hoy era un día para defenderse. Creo que lo he hecho bien. Estuve con los primeros en los primeros tramos de la subida, pero al final también me quedé corto de agua. Hizo mucho calor y entré en una zona de desesperación", dijo.

"He perdido 1 minuto y medio, pero todavía tenemos etapas muy duras y creo que hay que seguir mentalizando para todo lo que queda", concluyó.

Clasificación general de la Vuelta a España - Etapa 4

1. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) 14H33'08''

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 8''

3. Enric Mas (Movistar) a 32''

4. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a 38''

5. Lennert Van Eetvelt (Lotto) a 41''

6. Félix Gall ( Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 47''

7. Brandon Mcnulty (UAE Team Emirates) a 50''

8. Mattias Skjelmose (Lidl Tres) a 58''

9. Mikel Landa (Soudal Quicks Step) a 58''

10. Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora Hansgrohe) a 1'00''

---------------------

24. Einer Rubio (Movistar) a 1'57''

26. Richard Carapaz (EF Education Easy Post) a 2'02''

27. Harold Tejada (Astana) a 2'06''

37. Nairo Quintana (Movistar) a 3'30''