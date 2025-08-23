Clasificación general Vuelta a España: sorpresas en la etapa 1

Llegó finalmente una de las ediciones más especiales de la Vuelta a España, ya que se están celebrando 90 años de esta icónica competencia y desde la primera etapa, la cual se llevó a cabo desde el Palacio Real de Venaria (Venaria Reale, cerca de Turín) y culminando en la ciudad de Novara.

Más de 186.1 kilómetros fueron los protagonistas de la primera etapa que contó con un recorrido principalmente llano que terminaría beneficiando a los velocistas puros y que terminó dejando como ganador, al igual que líder de la clasificación general, a uno de los ciclistas locales, el español Hugo de la Calle.

Clasificación general de la Vuelta a España 2025

Además de su carácter eminentemente llano, esta etapa destaca por su fluidez y la escasa dificultad orográfica, lo que apunta claramente al desenlace tradicional (masivo) entre sprinters y poco protagonismo de ciclistas como Egan Bernal que se desenvuelven mejor en terreno montañoso.

Por otro lado, el ciclismo local, el español, fue el que se terminó robando el protagonismo desde el kilómetro 85 cuando justamente Hugo de la Calle se escapó en solitario del pelotón y logró sacar una significativa ventaja de más de 25 segundos que lo terminaron dejando como el primer ganador del inicio de la edición 80 de la Vuelta a España y como el primer ciclista en portar el anhelado maillot rojo al llegar con un tiempo de a la meta.