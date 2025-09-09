“Colombia va a salir a perder”: insólita afirmación a horas del duelo ante Venezuela

Este martes 9 de septiembre se llevarán a cabo los últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, donde uno de los compromisos será protagonizado por la Selección Colombia y su par de Venezuela, duelo que tendrá lugar en la ciudad de Maturín a partir de las 6:30 de la tarde.

El partido es de suma importancia para el conjunto ‘Vinotinto’, pues debe sacar un resultado positivo si quiere tener grandes chances de conseguir el boleto al repechaje mundialista, un cupo que peleará con la Selección de Bolivia, que enfrenta de local a Brasil y está un punto por debajo en la tabla de posiciones del torneo clasificatorio.

