Colombia y Venezuela en duelo por Eliminatorias al Mundial 2026
Futbolistas de Colombia y Venezuela
AFP
Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 11:41

“Colombia va a salir a perder”: insólita afirmación a horas del duelo ante Venezuela

El equipo 'Vinotinto' busca su boleto al repechaje mundialista.

Este martes 9 de septiembre se llevarán a cabo los últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, donde uno de los compromisos será protagonizado por la Selección Colombia y su par de Venezuela, duelo que tendrá lugar en la ciudad de Maturín a partir de las 6:30 de la tarde. 

El partido es de suma importancia para el conjunto ‘Vinotinto’, pues debe sacar un resultado positivo si quiere tener grandes chances de conseguir el boleto al repechaje mundialista, un cupo que peleará con la Selección de Bolivia, que enfrenta de local a Brasil y está un punto por debajo en la tabla de posiciones del torneo clasificatorio. 

En Venezuela aseguran que Colombia saldrá a perder tiempo en el partido 

El periodista venezolano de DSports, Álex Candal, aseguró que la selección ‘Tricolor’ tiene un plan poco deportivo en su visita a Maturín, donde empezarán a perder tiempo y a cortar el juego con muchas faltas para entorpecer el transcurso del partido y evitar que Venezuela logre el triunfo. 

“Atentos, Colombia va a salir a perder tiempo y a provocar. No caigan en provocaciones. No hagan faltas cerca del área, ni faltas peligrosas que puedan comprometer con tarjetas porque ellos van a buscar ese tipo de jugadas”, señaló el periodista.

“Salir a ganar desde el primer minuto” 

Para el periodista, la Selección de Venezuela debe imponer su ritmo desde el primer momento en el que ruede el balón, asegurando que la ‘Vinotinto’ logrará sacar un buen resultado y advirtiendo que Colombia llega con temor a jugar este compromiso. 

“Si marcamos el primer gol, bajamos los decibelios y buscamos el segundo con calma. Si nos marcan a nosotros, no pasa nada, vamos a marcar el empate inmediatamente... hay que buscar el gol, el resto va a llegar por sí solo. Ellos están atemorizados, están aterrorizados y eso lo tienen que saber ustedes”, dijo Candal. 

“¿Sabes qué es lo peor? Vamos a ganar y vamos a quedar a cuatro puntos otra vez. ¿Sabes qué es doloroso? Que Venezuela te gane y quede a cuatro punticos nada más”, concluyó.

