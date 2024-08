Colombiano se retiró de la Vuelta a Burgos y es duda para la Vuelta a España

Este martes 6 de agosto se lleva a cabo la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, la cual tiene in trazado de 161 kilómetros entre Valle de Menda y el Complejo Karstico Ojo Guareña.

De entrada, no parecía un recorrido de mayor dificultad, pues no había puertos de montaña tan exigentes y la definición sería al sprint, por lo que aquellos llamados a pelear la clasificación general no tendrían tanto protagonismo.

No obstante, uno de los 'escaladores' por excelencia -más allá de que tuvo su mejor momento deportivo hace algunos años- no tomó partida: el colombiano Esteban Chaves se retiró de la Vuelta a Burgos y es duda para la Vuelta a España.

Pese a que el corredor bogotano de 34 años tuvo un buen desempeño en la etapa anterior (quedó a 10 segundos del líder en la clasificación general), no hizo parte del grupo de corredores que defendió el maillot del EF Education-EasyPost en la segunda fracción y activa las alarmas.

Eso sí, de momento no hay claridad sobre el motivo del abandono de Chaves en la Vuelta a Burgos, pues ni siquiera el equipo estadounidense se ha pronunciado al respecto. Habrá que esperar durante el día para conocer la verdadera razón de su salida.

Y es que Esteban Chaves aparecía como uno de los corredores casi asegurados por el EF para disputar la próxima edición de la Vuelta a España; ahora, ante su retiro en Burgos, se podría descartar su participación en la ronda ibérica. Aun así, se debe esperar información oficial.

¿Cuándo es la Vuelta a España 2024?

La edición 79 de la Vuelta a España se llevará a cabo entre el sábado 17 de agosto y el domingo 8 de septiembre de 2024. En esta ocasión, el inicio de la ronda española será en Lisboa (capital de Portugal), y -como es costumbre- terminará en Madrid.