Colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España tras etapa 1

Comenzó la edición 80 de la Vuelta a España con grandes expectativas para lo que será este año tan especial de la competencia, en especial al haberse dado a conocer a los ciclistas participantes y en donde Colombia justamente dice presente con varios protagonistas que pueden llegar a luchar por el podio para seguir haciendo historia en el ciclismo colombiano.

El país cafetero llevó precisamente a siete representantes en distintos equipos que lucharán de principio a fin por darle una alegría más en este deporte a toda Colombia. Dentro de los más destacados están Santiago Buitrago, Esteban Chávez y el campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, Egan Bernal, quien dejó grandes impresiones en la etapa 1 e ilusiona para lo que puede llegar a ser la obtención del malliot rojo.

Le puede interesar: Vuelta a España 2025: confirmados los 7 ciclistas colombianos

Egan Bernal es el mejor colombiano en la clasificación general de la Vuelta a España 2025

La primera etapa de la competencia se llevó a cabo desde el Palacio Real de Venaria (Venaria Reale, cerca de Turín) y culminando en la ciudad de Novara. Un recorrido de más de 186 kilómetros fueron los protagonistas de la primera carrera que contó con un recorrido principalmente llano que terminaría beneficiando a los velocistas puros y que terminó dejando como ganador, al igual que líder de la clasificación general, a uno de los ciclistas locales, el español Hugo de la Calle.

Por el lado de los ciclistas colombianos en la última gran vuelta del año, el protagonismo se lo terminó robando Egan Bernal encabezando al equipo INEOS. El ciclista de 28 años se le vio tranquilo durante los 186 km, mantuvo un ritmo constante junto con el resto de sus compañeros en el pelotón y guarda energías para el inicio de la montaña. Aún así logró sacar un significativo resultado al haber llegado en el puesto de la etapa 1 con un tiempo de, lo que le pueden facilitar las cosas para la clasificación general en las etapas decisivas.