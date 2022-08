"Confundido como un hijue...": Rigo no sabe si hacerle caso a su mamá o a su equipo

La Vuelta a España disputó la contrarreloj de este martes sobre 30 kilómetros de recorrido. Rigoberto Urán trató de hacer su mejor esfuerzo y se mantuvo en el 'top' 20 de la clasificación general de la carrera.

Diversas reacciones tuvo el ciclista del Education First, quien en su particular estilo, explicó lo que ha vivido hasta el momento en la competencia. El de Urrao asegura que ha disfrutado de las etapas, independiente del ritmo que han impuesto los de punta.

"Me dijeron que viniera a un 9 %, ahí están. No quise gastar mucha energía, estamos dosificando. Después venía a un 60 %, por eso es que perdí todo este tiempo. Si yo hubiera apretado, de pronto hubiera disputado la crono", dijo Urán sobre el desempeño que tuvo en la décima etapa.

Del mismo modo, el nacido en Urrao (Antioquia) describió lo vivido en los últimos días frente a las advertencias que le ha dado su madre y los cuidados en carretera, versus las indicaciones que de su equipo para tratar de subir en la general.

"Cuando habló con mi mamá, me dice: ‘Mijo, vaya despacio. Hijo, con cuidado’. Mi mamá fue la que me crió, pero el equipo me paga. Entonces yo, confundido como un hijue…".

La Vuelta a España correrá su undécima etapa este miércoles con una etapa llana de 190 kilómetros sobre terreno llano.