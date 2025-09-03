De no creer; Vuelta a España sugirió polémica solución a manifestaciones propalestina

La etapa 11 no tuvo ganador debido a las manifestaciones

García desveló que ha "sondeado a los equipos", que "han agradecido y han entendido" que la solución tomada en la etapa "era la mejor" ante el riesgo que había en la recta de llegada, donde varios activistas propalestinos cortaron un tramo de la Gran Vía, lo que hacía peligrar al pelotón.



El director técnico de la carrera apuntó que la organización trató de "encontrar un equilibrio entre la seguridad y el no perjudicar a los miles y miles de aficionados que estaban disfrutando de la etapa".



"Hemos visto lo que ha pasado en el primer paso por meta, que la situación era incontrolable y decidimos tomar el arco de seguridad de los tres kilómetros, sin eliminar ninguna parte de la etapa y simplemente cancelar la línea de meta porque no hubiera cambiado ya nada de la etapa", dijo.



Kiko García desveló que habló con los corredores y les transmitió el sentir de la organización. "Creo que es el momento de tomar una decisión. No solamente nosotros, que como organizadores no podemos tomar ninguna decisión porque el reglamento nos obliga a que el equipo esté corriendo. Cualquier decisión en ese sentido nos puede llevar a perder la carrera, el calendario", reflexionó.