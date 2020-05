Director de la Vuelta a España analizó el nuevo calendario de la UCI

Javier Guillén, director de la Vuelta, se mostró "satisfecho" con las fechas de la Vuelta 2020 (20 octubre-8 noviembre) y aseguró que "dentro de la excepcionalidad que nos rodea es la mejor solución posible".



"Estamos satisfechos con el calendario después de toda la incertidumbre que rodea las circunstancias de este año, la mejor noticia es que hay fechas, y lo entiendo de forma favorable desde la excepcionalidad. Nuestra posición en el calendario y el entorno de carreras me hace pensar que tendremos una buena participación. La mejor solución posible", señaló Guillén.



La UCI valoró especialmente la actitud de la Vuelta a la hora de recortar sus días de competición a 18 una vez que se anuló la salida prevista en Holanda, donde además se hubiesen disputado tres etapas.

"Estoy agradecido al gesto de la UCI. No ha sido fácil llegar a estos acuerdos de fechas, pero en general estoy satisfecho. Cada uno defendió sus intereses, en principio teníamos 4 fines de semana, pero luego fuimos receptivos a recortar. Se produjo la anulación de Holanda y por eso reaccionamos. Será algo que agradecerán los corredores y equipos. La Vuelta ha hecho esfuerzos para confeccionar el calendario".



Guillén aseguró que la Vuelta se adaptará a las 18 etapas y se ajustará al modelo creado desde el principio con la salvedad de las etapas anuladas, y no cree que se produzcan apenas variaciones en la implicación de las ciudades en el recorrido.



"Las ciudades saben cuándo vamos a pasar, pero se abre un periodo de reflexión para que nos digan sus posibilidades, No descarto alguna variación porque el cambio es importante con las nuevas fechas. Si alguna no puede acoger la Vuelta la sustituiremos de inmediato, pero serán cambios mínimos. Tenemos sedes sustitutas, pero está claro que se respetarán las 18 etapas".



Sobre las coincidencia de la Vuelta con el Giro en 5 jornadas y con dos monumentos, París Roubaix y Lombardía, Guillén lo calificó de "inconveniente", pero se mostró convencido de que habrá soluciones.



"Son los inconvenientes que surgen ante este tipo de solucione. pero seremos capaces de congeniar las carreras. Tendremos tres horarios distintos".



Según Guillén, "la coincidencia con el Giro no es lo más deseable, pero la competición por el interés lo darán las propias carreras por su perfil y su participación. No es una situación ideal, pero prefiero esto a moverme mas allá del 8 de noviembre. Las dos carreras se seguirán por TV, pero en España la Vuelta y en Italia el Giro".

Tampoco cree Guillén que hay mayores perjuicios a la hora de la participación por el hecho de coincidir la Vuelta con la París Roubaix y Lombardia.



"No pasará nada, no afectará mucho, con la Roubaix se acoplarán las dos carreras y con Lombardia también. Van corredores diferentes, de perfil distinto, no creo que nos reste participación".



Por aquello de las condiciones meteorológicas en las jornadas del norte, Guillén comentó que se están estudiando planes B para el caso que haya que improvisar otros escenarios de etapa, por ejemplo los días del Tourmalet y del Angliru.