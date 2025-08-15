Egan abre dudas sobre la estrategia del INEOS en La Vuelta a España

La temporada 2025 de Egan Bernal ha tomado un giro estratégico que puede definir su futuro inmediato en el ciclismo profesional. Tras un Giro de Italia en el que finalizó séptimo y dejó señales claras de recuperación, el INEOS Grenadiers decidió replantear su calendario competitivo.

En lugar de incluirlo en la nómina para el Tour de Francia, el equipo ha optado por concentrar todos sus esfuerzos en la Vuelta a España 2025, donde el colombiano asumirá un rol protagónico.

El cambio responde a una visión de mediano plazo. Aunque el Tour siempre es el objetivo más codiciado, el desgaste físico y mental que implica podría afectar el rendimiento del ciclista en plena fase de consolidación postlesión.

La escuadra británica prefiere ofrecerle un calendario más equilibrado, con competencias específicas que le permitan llegar en óptima condición a la tercera gran vuelta del año. Esta decisión no solo busca resultados inmediatos, sino también preservar la salud y el rendimiento de Bernal a largo plazo.

Desde el grave accidente sufrido en 2022, el corredor de Zipaquirá ha librado una batalla constante por recuperar su mejor nivel. Su regreso al pelotón ha estado marcado por altibajos, pero la progresión observada en las últimas temporadas es innegable. En 2024 y lo que va de 2025, ha sumado actuaciones destacadas, tanto como líder ocasional en pruebas de montaña.

La Vuelta a España presenta características favorables para el colombiano. El recorrido montañoso y las etapas con finales explosivos ofrecen un escenario ideal para explotar sus habilidades como escalador.

Además, el hecho de que muchos de los grandes favoritos del pelotón concentren sus esfuerzos en el Tour abre un abanico de oportunidades para que Bernal pueda luchar por un lugar en el podio. En esta competencia, podría contar con el respaldo de compañeros como Thymen Arensman y Carlos Rodríguez, piezas clave para un bloque competitivo.

La ausencia en el Tour no significa un retroceso en su carrera. Por el contrario, forma parte de un plan diseñado para que Bernal pueda competir con garantías reales en una gran vuelta. El equipo pretende evitar que el corredor enfrente dos picos de forma muy exigentes en una misma temporada, lo que podría comprometer su recuperación completa y su rendimiento en los próximos años. La Vuelta, por su calendario y exigencia, se adapta mejor a sus necesidades actuales.

El trabajo previo a la Vuelta incluirá competencias intermedias que le servirán como preparación, con énfasis en carreras de montaña y contrarreloj, para perfeccionar la forma física. El equipo espera que llegue con una condición sólida y una mentalidad enfocada en disputar la clasificación general. El reto será doble: mantener la regularidad durante tres semanas y aprovechar los momentos clave para marcar diferencias frente a rivales directos.

El calendario de la Vuelta a España 2025, programada del 23 de agosto al 14 de septiembre, se convierte así en el epicentro de su temporada. Bernal tendrá la oportunidad de demostrar que el esfuerzo de estos últimos años de recuperación ha valido la pena. Para el INEOS, esta apuesta es un mensaje claro: confían en que el colombiano está listo para recuperar el protagonismo que lo llevó a ser uno de los mejores ciclistas del mundo.

Con este plan, la formación británica no solo busca resultados inmediatos, sino también afianzar una estrategia que le permita volver a dominar las grandes vueltas. En ese esquema, Egan Bernal es una pieza fundamental. La Vuelta será la prueba definitiva para medir si está preparado para volver a luchar por lo más alto del ciclismo internacional.