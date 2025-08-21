Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 09:34
Egan Bernal confirmó "motivación extra" y se ilusiona para la Vuelta a España
Egan Bernal fue confirmado como líder del INEOS Grenadiers para la Vuelta a España.
El INEOS Grenadiers confirmó este jueves 21 de agosto su nómina de ocho ciclistas con los que afrontará la edición 80 de la Vuelta a España y en la que se dio a conocer al colombiano Egan Bernal como líder de escuadra y carta para disputar la clasificación general.
Bernal estará respaldado por una Filippo Ganna (Italia), Lucas Hamilton (Australia), Bob Jungels (Luxemburgo), Michal Kwiatkowski (Polonia), Víctor Langellotti (Mónaco), Brandon Rivera (Colombia) y Magnus Sheffield (Estados Unidos).
Egan Bernal se ilusiona con la Vuelta a España
Después de confirmarse la plantilla del INEOS, el colombiano Egan Bernal se mostró motivado y optimista con lograr una buena presentación en la Vuelta a España.
Bernal destacó el trabajo hecho en su preparación y el respaldo que recibirá del equipo.
"Estoy deseando liderar a los INEOS Grenadiers en la Vuelta de este año. Es una carrera que siempre ofrece un ritmo agresivo e impredecible, y eso es lo que disfruto. Mi preparación ha sido buena, y con el equipo que traemos podemos tener confianza. Empezar en Italia también me da una motivación extra después de tantos momentos especiales corriendo allí", afirmó.
Nómina del INEOS Grenadiers para la Vuelta a España 2025
Egan Bernal (Colombia)
Filippo Ganna (Italia)
Lucas Hamilton (Australia)
Bob Jungels (Luxemburgo)
Michal Kwiatkowski (Polonia)
Víctor Langellotti (Mónaco)
Brandon Rivera (Colombia)
Magnus Sheffield (Estados Unidos)
Fuente
Antena 2