Egan Bernal confirmó "motivación extra" y se ilusiona para la Vuelta a España

Egan Bernal se ilusiona con la Vuelta a España

Después de confirmarse la plantilla del INEOS, el colombiano Egan Bernal se mostró motivado y optimista con lograr una buena presentación en la Vuelta a España.

Bernal destacó el trabajo hecho en su preparación y el respaldo que recibirá del equipo.

"Estoy deseando liderar a los INEOS Grenadiers en la Vuelta de este año. Es una carrera que siempre ofrece un ritmo agresivo e impredecible, y eso es lo que disfruto. Mi preparación ha sido buena, y con el equipo que traemos podemos tener confianza. Empezar en Italia también me da una motivación extra después de tantos momentos especiales corriendo allí", afirmó.