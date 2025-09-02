Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 10:39
Egan Bernal el mejor colombiano en Vuelta España: así está en la general
Avanza la Vuelta a España 2025 y junto con ello se empieza a mover también la clasificación general tras la etapa 10, en donde brilló Bernal
La décima etapa de la Vuelta a España 2025 se disputó el martes 2 de septiembre de 2025, justo después del primer día de descanso, marcando el inicio de la segunda semana de competencia. El recorrido cubrió una distancia de 175,3 km, arrancando desde el Parque de la Naturaleza Sendaviva en Navarra y culminando en el exigente esquí resort El Ferial Larra Belagua.
Se trató de una etapa de tipo exigente, ya que en la mayoría del recorrido se tornó llano, pero al final hubo cierre en el alto, con un desnivel acumulado de 3.082 m. Sin embargo en esta etapa final no fue impedimento para que se coronara como ganador de la etapa y para que los colombianos destacaran, Harold Tejada entrando entre los mejores de esta carrera y Egan Bernal con movimiento en la clasificación General.
Colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 10
El ascenso final a Larra Belagua fue una subida de 9,4 km al 6,2–6,3 % promedio, de primera categoría, sin duda alguna el obstáculo más exigente en la jornada, pero que fue superado de gran manera por, quien se llevó la etapa, y Harold Tejada quien no le perdió el ritmo y entró entre los mejores de la carrera.
Sin duda alguna esta fue una carrera definitiva para que se llevaran a cabo movimientos definitivos en la clasificación general, en donde nuevamente Egan Bernal terminó como uno de los mejores colombianos con un tiempo de gracias a su equipo. Aunque otro que se robó las miradas fue Harold Tejada, quien también ascendió, pero no tuvo mayor impacto.
CLASIFICACIÓN GENERAL VIRTUAL VUELTA A ESPAÑA 2025 TRAS LA ETAPA 9: ASÍ VAN LOS COLOMBIANOS
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 37H33'52''
2. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) a 26''
3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 38''
4. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 58''
5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) 2'03''
6. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 2'05''
7. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 2'12''
8. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'16''
9. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'16''
10.Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 2'43''
---
11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 2'55''
21. Harold Tejada (XDS Astana) a 10'07''
25. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 7'44''
43. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) a 36'54''
73. Sergio Higuita (XDS Astana) a 54' 25''
¿Cuándo se correrá la etapa 11 de la Vuelta a España 2025?
La etapa 11 de la Vuelta a España 2025 se disputará el miércoles 3 de septiembre, con un recorrido de 157,4 kilómetros en formato de media montaña, con salida y llegada en Bilbao. La jornada está programada para iniciar a las 13:30 horas, mientras que la llegada está prevista entre las 17:20 y 17:30 horas, lo que la convierte en una etapa clave para los ciclistas que buscan protagonismo en terrenos quebrados y posibles movimientos estratégicos en la clasificación general.
Fuente
Antena 2