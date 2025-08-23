Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 14:44
Egan Bernal tendrá primera prueba de fuego en la Vuelta a España
El ciclista colombiano disputa la Vuelta a España como líder del INEOS Grenadiers.
El ciclista colombiano Egan Arley Bernal inició este sábado 23 de agosto su participación en la edición 80 de la Vuelta a España. En la primera jornada, que contó con un recorrido de 186,7 kilómetros con salida en Torino-Reggia di Venaria y meta Novara, Egan no tuvo problema para cruzar la meta junto al pelotón de favoritos.
Bernal fue 132 en una etapa que dejó como ganador y líder de la clasificación general al embalador belga Jasper Philipsen.
Primer prueba de fuego para Egan en la Vuelta a España
Este domingo 24 de agosto, el ciclista colombiano Egan Arley Bernal tendrá su primera prueba de fuego en la Vuelta a España.
La segunda etapa contará con recorrido total de 159,5 kilómetros con inicio en Alba y meta en Limone Piemonte.
La fracción tendrá su meta ubicada en puerto de montaña de segunda categoría, cuyo ascenso tendrá una distancia de 9,9 kilómetros con un desnivel promedio de 5,2 %.
Bernal tendrá la oportunidad de demostrar su condición de candidato para luchar por la clasificación general junto a otras figuras como el danés Jonas Vingegaard, el español Jua Ayuso, el portugués Joao Almeida y el italiano Antonio Tiberi.
Fuente
Antena 2