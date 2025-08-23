Egan Bernal tendrá primera prueba de fuego en la Vuelta a España

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal inició este sábado 23 de agosto su participación en la edición 80 de la Vuelta a España. En la primera jornada, que contó con un recorrido de 186,7 kilómetros con salida en Torino-Reggia di Venaria y meta Novara, Egan no tuvo problema para cruzar la meta junto al pelotón de favoritos.

Bernal fue 132 en una etapa que dejó como ganador y líder de la clasificación general al embalador belga Jasper Philipsen.