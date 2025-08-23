Cargando contenido

Egan Bernal, ciclista colombiano
Egan Bernal, ciclista colombiano
AFP
Vuelta a España
Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 14:44

Egan Bernal tendrá primera prueba de fuego en la Vuelta a España

El ciclista colombiano disputa la Vuelta a España como líder del INEOS Grenadiers.

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal inició este sábado 23 de agosto su participación en la edición 80 de la Vuelta a España. En la primera jornada, que contó con un recorrido de 186,7 kilómetros con salida en Torino-Reggia di Venaria y meta Novara, Egan no tuvo problema para cruzar la meta junto al pelotón de favoritos.

Bernal fue 132 en una etapa que dejó como ganador y líder de la clasificación general al embalador belga Jasper Philipsen.

Lea también
Image
Egan Bernal entraría a la historia con los únicos dos colombianos campeones

Solo 2 colombianos ganadores de Vuelta a España: Egan Bernal entraría a la historia

Ver más

Primer prueba de fuego para Egan en la Vuelta a España

Este domingo 24 de agosto, el ciclista colombiano Egan Arley Bernal tendrá su primera prueba de fuego en la Vuelta a España.

La segunda etapa contará con recorrido total de 159,5 kilómetros con inicio en Alba y meta en Limone Piemonte.

Lea también
Image
Así le fue a los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España

Colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España tras etapa 1

Ver más

La fracción tendrá su meta ubicada en puerto de montaña de segunda categoría, cuyo ascenso tendrá una distancia de 9,9 kilómetros con un desnivel promedio de 5,2 %.

Bernal tendrá la oportunidad de demostrar su condición de candidato para luchar por la clasificación general junto a otras figuras como el danés Jonas Vingegaard, el español Jua Ayuso, el portugués Joao Almeida y el italiano Antonio Tiberi.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Egan Bernal

Egan Bernal

Cargando más contenidos

Fin del contenido