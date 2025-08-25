Egan Bernal sorprende en etapa 3: así quedó en la general de la Vuelta España

La tercera etapa de la Vuelta a España 2025, disputada el lunes 25 de agosto, tuvo un recorrido compacto pero desafiante que brindó un auténtico espectáculo deportivo. La jornada se desarrolló íntegramente en Italia, iniciando en San Maurizio Canavese y culminando en Ceres, abarcando una distancia de 134,6 km.

Esta fue una jornada intensa, no solo por el extenso recorrido que se vivió, sino por el tramo final que fue tenso y estratégico, ya que los últimos 2,6 km hacia Ceres son en subida constante, con una pendiente media del 3,6 %, incluyendo dos curvas en herradura en la parte decisiva. Sin embargo, esto no fue impedimento para que David Gaudu saliera ganador de la etapa y para que Egan Bernal siguiera brillando en la clasificación general.

Le puede interesar: Jonas Vingegaard, afectado por terrible robo en plena Vuelta a España

Colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 3

La etapa de mediana montaña, con casi 2.000 metros de desnivel acumulado, la convirtió en una jornada ideal para los corredores completos que pueden aprovechar los repechos para lanzar ataques o rematar en un sprint reducido. Además, para que los escaladores mantuvieran un ritmo constante y defendieran su puesto en la clasificación general, tal como ocurrió con Egan Bernal.

David Gaudu se llevó el triunfo de la etapa con un tiempo de 2:59:24, pero por el lado de los ciclistas colombianos también hubo protagonismo enmarcado por Santiago Buitrago y Egan Bernal, quienes no le perdieron el ritmo al pelotón en donde se encontraba el líder Jonas Vingegaard. Buitrago logró sacar un significativo resultado al haber llegado en el puesto 7 de la etapa 3 y Egan en la octava casilla, lo que les pueden facilitar las cosas para la clasificación general en las etapas decisivas.