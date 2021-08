¿Egan debe preocuparse? Mikel Landa, de frente sobre el objetivo en Vuelta a España

Mikel Landa quiere revancha y sacudirse luego de tener que retirarse en la pasada edición del Giro de Italia. El español liderará al Bahrain Victorious en la Vuelta a España que empezará este fin de semana. El corredor sabe que no será fácil luchar por posiciones importantes, pero lo intentará.

Aunque es consciente de que no es favorito, cree que podrá sorprender a sus rivales y pelear por el podio. Por supuesto, los dos contrincantes más fuertes que tendrá son Egan Bernal y Primoz Roglic, quienes aspiran a luchar por la primera casilla; aunque no hay que dejar atrás a Richard Carapaz, quien acaba de ser tercero del Tour de Francia.

Landa, en primera medida, competirá por el podio, de ahí en adelante será lo que le vaya llegando en el camino, pues considera no tener el nivel requerido todavía para competir por la corona española.

"Mi condición no es la mejor, todavía no estoy muy brillante sobre todo en la subida. La Vuelta a Burgos me ha dado confianza. Mi objetivo es no perder mucho tiempo en la primera semana y estar peleando las dos siguientes: una plaza en el podio", dijo Landa.

A pesar de los problemas que ha vivido durante la temporada, siente que ganar en Burgos hace que la gente lo mire con respeto y es una buena carta de presentación.

"Si la cosa se complica mucho en la primera semana, o pierdo más tiempo del que quisiera, tendremos que mirar los parciales, victorias segundarias o cualquier otra cosa", concluyó.