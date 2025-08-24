Egan no se guardó nada tras su gran etapa en la Vuelta: "No estaba en los planes"

La etapa, con final en el puerto de Limone Piemonte, de segunda categoría, no estaba diseñada inicialmente para grandes ataques. Sin embargo, el día se convirtió en una prueba de supervivencia por las difíciles condiciones climáticas. Bernal explicó cómo el panorama cambió radicalmente: “Hasta que se puso a llover la etapa estuvo super tranquila, luego… con la lluvia todos queríamos estar adelante hasta que pasó la caída y fue un poco tenso… una vez hubo la primera caída todos tomamos un respiro…”. Las palabras del colombiano reflejan el caos que se vivió en la carretera, donde las caídas y el nerviosismo obligaron a estar atentos en cada metro.

En el cierre de la jornada, el espectáculo fue de alto nivel. Jonas Vingegaard demostró su calidad para llevarse la victoria en un sprint reducido, superando por escasos segundos a Giulio Ciccone.

Justo detrás se ubicaron David Gaudu y Bernal, quienes cruzaron la meta con el mismo tiempo que los dos primeros, mostrando que el colombiano está en condiciones de pelear en la élite. Este resultado le permitió escalar 130 posiciones en la clasificación general, un salto impresionante que lo deja muy bien ubicado para el resto de la carrera.

El propio Bernal confesó que no planeaba estar en la disputa de la etapa, pero las circunstancias y su buen momento lo motivaron: “Mi primer objetivo en esta Vuelta es disfrutarla”, comentó en diálogo con ESPN, añadiendo con naturalidad: “No pensaba disputar la etapa, pero cuando me vi ahí dije: ¿por qué no intentarlo?”. Este tipo de declaraciones reflejan una mentalidad renovada en el colombiano, centrada en el disfrute y la ambición sana, sin la presión de tener que demostrar constantemente su talento.

El equipo Ineos Grenadiers, consciente del gran trabajo de su corredor, celebró la actuación con un mensaje público: “Es un final realmente fuerte en la segunda etapa por parte de Egan Bernal… Gran trabajo de los Grenadiers para ayudar a marcar el ritmo y llevar a Egan en esa rápida ascensión.” La estrategia de la escuadra británica fue clave para que Bernal llegara bien posicionado al final, y el colombiano supo aprovecharlo.

La tensión del día también se sintió en el ambiente general del pelotón. Bernal lo resumió de forma clara al explicar: “En general el pelotón bajó un poco el ritmo. Había muchísimo estrés, como siempre, la primera semana de las grandes es un poco de locura…”. Sus palabras dejan en evidencia lo complicada que es la primera semana de una gran vuelta, donde cada equipo lucha por mantener a sus líderes fuera de peligro en medio de carreteras mojadas y caídas.