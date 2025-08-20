El ciclista colombiano que se correrá su futuro profesional en la Vuelta a España

Otros pedalistas del país que tendrían la posibilidad de brillar con Sergio Andrés Higuita y Harold Tejada con el Astana, escuadra que les daría la libertad de buscar la victoria de etapas.

De igual manera, Santiago Buitrago disputará la Vuelta a España como una de las cartas del Bahrain Victorious.

Colombiano se correrá su futuro en la Vuelta a España

Uno de los ciclistas colombianos que más expectativa ha generado con su participación en la Vuelta a España es Esteban Chaves, quien fue confirmado en la nómina del EF Education Easy Post.

Chaves, de 35 años, será uno de los hombres de experiencia y mayor recorrido de la escuadra estadounidense.

Por otro lado, entre sus objetivos individuales, el bogotano tratará de tener una buena presentación, teniendo en cuenta que su contrato con el EF Education Easy Post termina en diciembre de 2025.

En caso de querer mantenerse en el ciclismo de más alto nivel, Chaves buscaría una victoria de etapa o una destacada posición en la clasificación general para poner a pesar a los directivos del equipo en una renovación.