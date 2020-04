El futuro de la Vuelta a España ilusiona: "Buscamos una extraordinaria normalidad"

El director general de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, se mostró este sábado confiado en que se pueda disputar la carrera y señaló que "la Vuelta que tengamos va a ser muy, muy intensa", y que el único objetivo es sacarla adelante.



Guillén dialogó este sábado con el director técnico de la prueba, el exciclista Kiko García, a través del perfil de Instagram 'La Bicicleta Café Castellón', en el que destacó: "Sólo tenemos un objetivo, que es sacar la Vuelta adelante". "Me da igual el tipo de Vuelta que saquemos, porque será una Vuelta que refleje una extraordinaria normalidad", añadió.

Lea también: Nairo no tiene dudas de cuál fue su año más difícil con el Movistar



Si se puede disputar, Guillén dijo que esta edición no será "una Vuelta similar a la de siempre", que no dejará "indiferente a nadie" y que contará "con una gran participación".



Guillén puso en valor el esfuerzo por "sacar adelante un calendario que internacionalmente permita a la gente del ciclismo, equipos y corredores, subsistir".

De interés: La dolorosa historia sobre el padre de Rigo revelada en nuevo libro del ciclismo colombiano



"Se ha hecho un gran esfuerzo teniendo fechas nuevas para el Tour de Francia. El Tour es esencial, es la prueba prioritaria que teníamos que salvar, pero es una carrera que no puede estar sola. Necesitamos el resto del calendario. Tenemos que tener una Vuelta fuerte, como tenemos que tener grandes clásicas", subrayó.



En los últimos años "descubrimos finales en alto, creo que ya vamos por los treinta y tantos, y los que quedan", apostilló.