El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) entró con pleno derecho en el libro de oro de la Vuelta como vencedor de una 80 edición que quedará para el recuerdo por las protestas propalestinas y en contra de la participación del Israel Premier Tech, con incidentes puntuales que impidieron un ambiente normal.

Caótica etapa final. Empezó con la fiesta de homenaje al campeón, con bromas y champán, y terminó con la etapa suspendida mientras los manifestantes tomaban las calles madrileñas con barricas y cargas policiales que obligaron a los ciclistas a bajarse de las bicicletas a 56 km de meta y huir escoltados a sus hoteles.

Vingegaard terminó su hazaña en los Jardines del Palacio Real, no en el podio de Cibeles escuchando el himno de su país. Una pena muy grande para el nórdico, lo mismo que para sus acompañantes en el podio, el portugués Joao Almeida y el británico Tom Pidcock. Y para todos los ciclistas que se disiparon con el susto en el cuerpo.

¿En qué posición quedó Egan Bernal en la Vuelta a España 2025?

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 72h53'57''

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 1'16''

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 3'11''

4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'41''

5. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 5'55''

---

12. Tejada Harold (XDS Astana Team) a 21'31''

15. Buitrago Santiago (Bahrain - Victorious) a 45'38''

17. Bernal Egan (INEOS Grenadiers) a 46'26''