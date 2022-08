Esteban Chaves habló de sus objetivos en la Vuelta a España con el EF Education

Todo está listo para que este viernes 19 de agosto arranque la edición 77 de la Vuelta a España. La carrera ibérica tendrá una amplia participación de ciclistas colombianos y el equipo estadounidense EF Education Easy Post no será la excepción.

El conjunto norteamericano confirmó en las últimas horas a Rigoberto Urán y a Esteban Chaves como dos de sus tres líderes, ya que también presentará a Hugh Carthy.

Lea también: Vuelta a España: EF Education confirmó el listado; hay dos colombianos

Tras ser incluido en la nómina, Chaves se mostró feliz por disputar la Vuelta a España, ya que será la única Gran Vuelta en la que correrá en la temporada 2022 luego de ausentarse del Giro de Italia y el Tour de Francia.

“Hacía tiempo que no montaba una Gran Vuelta, y esta es especial”, afirmó.

Chaves también valoro que será su primera gran vuelta con el EF Education Easy Post y además dejó claro sus objetivos en la clasificación general y en la búsqueda de victorias de etapa.

Le puede interesar: Tres consecuencias para Nairo y el Arkéa tras descalificación en el Tour

“Estoy emocionado de empezar La Vuelta. Siempre me ha tratado bien, y tenemos un muy buen equipo este año. Será mi primera gran gira con EF Education-Easypost. Esto me pone un poco nervioso, pero por otro lado, también me da mucha motivación y me anima a montar lo mejor que puedo. Tenemos a Rigo, Hugh y a mí para la general, y nunca descartaremos una oportunidad de ganar una etapa, no solo con nosotros tres, sino también con el resto del equipo".

La nómina del EF Education Easy Post la completarán James Shaw, Julius van den Berg, Jonathan Caicedo, Mark Padun y Merhawi Kudus